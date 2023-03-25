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    Путин: Россия летом закончит строительство в Белоруссии хранилища ядерного оружия

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    К 1 июля должно быть завершено строительство хранилища тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом Владимир Путин заявил 25 марта в эфире ВГТРК.

    По словам президента, Россия не передает Белоруссии такое оружие, но делает то, «что делали США десятилетия». Оружие будет размещено, а военные обучены с ним обращаться, так же как американцы обучают европейцев.

    Президент подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.

    Он также добавил, что это ответ на заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

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