Путин: Россия летом закончит строительство в Белоруссии хранилища ядерного оружия

К 1 июля должно быть завершено строительство хранилища тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом Владимир Путин заявил 25 марта в эфире ВГТРК.

По словам президента, Россия не передает Белоруссии такое оружие, но делает то, «что делали США десятилетия». Оружие будет размещено, а военные обучены с ним обращаться, так же как американцы обучают европейцев.

Президент подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.



Он также добавил, что это ответ на заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.