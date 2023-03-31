Бетономешалка какая-то. Владельца ГК «Монолит» довели до розыска

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Суд Петербурга возобновил нашумевшую историю об избиении предпринимателя в 2020 году. Под обвинение вновь попал известный бизнесмен Игорь Константинов. Но он уже за границей. «Фонтанка» напомнит, как развивались те события. В их фундаменте залита конкуренция двух важных игроков бетонного рынка Северо-Запада.



Приморский районный суд Петербурга 30 марта рассмотрел ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД и отменил постановление о прекращении уголовного преследования 43-летнего Игоря Константинова. По информации нашего издания, следствие тут же начало процедуру его подачи в федеральный розыск. Этому делу три года. Исполнители и заказчик осуждены, Игорь Константинов задерживался, дважды обыскивался. Так что придется хотя бы тезисно изложить сюжет.



В Петербурге 21 января 2020 года действительно жестоко избивают коммерческого директора ГК «Беатон» Китуничева. Лупили арматурой по голове возле его дома на Юнтоловском проспекте.



Уголовное дело возбудили по части второй статьи 112 УК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью организованной группой с применением оружия». Хотя изначально оперативники настаивали на квалификации как «покушение на убийство».

11 марта задерживают двух петербуржцев с трудной судьбой и организатора Шаронова. Тот, в свою очередь, показал на гендиректора ГК «Монолит» Игоря Константинова как на заказчика. 12 марта за ним пришли. Не миновал его и обыск.

В 2016 году на бетонном рынке Северо-Запада сменился лидер. Группу ЛСР потеснила не широко известная на тот момент ГК «Монолит» , купившая два бетонных завода холдинга «Ленстройдеталь». Эксперты оценили сделку в 200 млн рублей. Игорь Константинов тогда сообщил, что «Монолит» намерен вложить в модернизацию купленных заводов 40 млн , чтобы увеличить их мощность на 20 % . Сегодня, как указано на сайте ГК «Монолит», производственный комплекс компании состоит из 10 заводов в Петербурге.



13 марта суд избрал Константинову меру в виде запрета определенных действий. Вину он не признал, сославшись на оговоры конкурентов.

В материалах дела упоминается, что на момент нападения компания «Беатон» увеличила объемы поставок, став победителем (вместе с ЛСР) тендера в 80 % поставок строительного гиганта «Сэтл Групп» (ГК «Монолит» выбыла, хотя ранее была основным поставщиком).



6 мая 2020-го появляется постановление о прекращении уголовного преследования Константинова. В нем сообщалось, что «Монолит» производит бетона больше, чем «Биатон», поэтому не может быть и конкуренции между ними, а Шаронов оговаривает Константинова. Постановление отменили, а следователю пришлось уволиться.



Чуть позже Игорь Константинов дает интервью, где объясняет, что любые подозрения в «решении им вопроса» беспочвенны.

22 марта 2021 года Приморский районный суд осуждает двух исполнителей и организатора Шаронова. Всех на «условно». В сентябре 2022 года возбуждается новое уголовное дело: за дачу взятки на одном из этапов расследования. Вновь приходят с обыском в квартиру Константинова и в офис ГК «Монолит».

В октябре 2022 года Игорь Константинов улетает из России.

На данный момент владельцы ГК «Монолит» скрыты в СПАРК (обозначены как «граждане России»). Доходы компании в 2021 году составили 4,67 млрд, чистая прибыль — 142,69 млн.



В Главном следственном управлении ГУ МВД с осени прошлого года начинают пересматривать материалы в отношении Константинова. Опять становятся важными слова уже осужденных исполнителей, давших ранее на него показания. Также изучаются обстоятельства конкуренции между игроками бетонного рынка.

30 марта суд возобновляет уголовное преследование, следствие объявляет Игоря Константинова в розыск.

