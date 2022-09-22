Великий текст следователя Воронцова приложили к делу о взятке. Он отводил неприятности от директора ГК «Монолит»

СК снова постучался в двери директора компании «Монолит» Игоря Константинова. Теперь следователей интересует не избиение одного из участников бетонного рынка, а взятка, которую подозревают на следующем этапе этого дела.

По данным «Фонтанки», следователи 11 сентября пришли и в квартиру к Константинову, и в офис компании. Сам он на звонок не ответил, как не ответили и по телефону ГК «Монолит». Новое уголовное дело возбуждено по ст. 291 УК РФ (дача взятки). На противоположном конце транзакции следователи видят бывшего полицейского из Приморского района Воронцова.



«Фонтанка» подробно описывала, с чего началась эта история и чем она (по крайней мере, на тот момент) закончилась. В 2020 году был сильно избит глава ГК «Беатон» Сергей Китуничев, предприятие является одним из крупнейших производителей бетона, как и «Монолит». Следствие быстро вышло на исполнителей, а те указали на Константинова, который был сразу задержан.

Вскоре появилось постановление о прекращении уголовного преследования бизнесмена, подписанное следователем УМВД по Приморскому району Воронцовым. С выдержками из этого документа можно ознакомиться здесь, это текст с не самой линейной внутренней логикой и с нестандартным подходом к повествованию. Буквально через несколько дней постановление отменили, а сам Воронцов написал рапорт на увольнение. Именно эта часть сюжета интересует теперь СК в рамках дела о даче взятки.

