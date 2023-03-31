Скорость не главное? Надо ли спешить при подаче заявления в первый класс

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Родителям первоклассников предстоит самая горячая ночь в году. 1 апреля открывается запись в школы. Особенно напряженно будет в районах с огромными жилыми комплексами. Там, несмотря на возможность подачи заявления онлайн, папы и мамы, а иногда и бабушки всё еще приходят во многофункциональные центры (МФЦ). Приходят для надежности — ведь места даже в самой ближайшей школе может не хватить. На фоне общей тревоги петербуржцев подстегнуло уведомление от портала «Госуслуги» о том, что заявление нужно подать как можно быстрее.



За два дня до старта кампании по приему заявлений в первый класс петербуржцы стали получать уведомления с федерального портала госуслуг. Пуш-сообщение призывало подать документ в один клик.

Фото: читатель «Фонтанки» Денис Фото: читатель «Фонтанки» Денис Поделиться Поделиться





Родителям предлагали заполнить черновик заявления заранее. Таким образом мамы и папы сэкономят время и смогут подать документ в первые секунды. Предполагается, что эта тактика обеспечит точное поступление ребенка в желаемую школу.



«Места распределяются по времени подачи заявления», — указывалось в сообщении «Госуслуг».

Процедура зачисления детей в первые классы покрыта флёром таинственности. В районах с плотной застройкой ребенку с пропиской может не хватить места в ближайшей школе, такие случаи ежегодно отмечаются в Приморском, Пушкинском или Красносельском районах. При этом закон запрещает отсеивать детей с помощью экзаменов или каких-либо достижений. На что же опираются сотрудники администрации школ, неизвестно.

Родителям остается только надеяться на то, что скорость подачи заявления обеспечит им нужный результат. В комитете по образованию ежегодно опровергают этот вывод. «Время подачи заявлений не влияет [на результат]. В соответствии с регламентом, школы накапливают заявления в течение 30 рабочих дней», — уточнили «Фонтанке» в Смольном. При этом приглашения для предоставления оригиналов документов будут рассылаться с 18 мая .



Родители могут отправить несколько заявлений в разные школы. В этом случае администрация учреждения опирается на установленный порядок: сначала зачисляются дети из льготных категорий, затем из микрорайона и потом, при наличии свободных мест, из района, рассказали в комитете по образованию.

«Прикрепление дома к школе, а также наличие льгот являются основными критериями при зачислении. Об этом говорится в описании услуги на портале госуслуг Санкт-Петербурга», — рассказали «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи. Что же касается рассылки от федерального портала госуслуг, то ее инициатором выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Информация про время и дату является актуальной для некоторых регионов, но не для Петербурга, заверили в Смольном.



В городе готовятся и к активности родителей офлайн. МФЦ первого апреля до полудня будут обслуживать родителей первоклассников в приоритетном порядке.



Фото: читатель «Фонтанки» Денис Фото: читатель «Фонтанки» Денис Поделиться Поделиться





«МФЦ будут оказывать услуги в первую очередь по записи в первые классы школ, поэтому мы рекомендуем петербуржцам, которые планируют оформлять какие-то другие документы: паспорта, водительские удостоверения или регистрировать недвижимость, лучше это запланировать на вторую половину дня, — рассказал «Фонтанке» начальник отдела по работе со СМИ СПб ГКУ «МФЦ» Виталий Симонов. — Мы понимаем, что, несмотря на то, что уже много лет не является критерием время и даже дата подачи заявления, всё равно родители стараются в первых рядах подать документ. По этой причине в первый день мы всегда стараемся усиливать наши смены».



Первого апреля в городе будет работать более 1000 окон во всех районах. Расписание вашего МФЦ можно уточнить на сайте. Некоторые из них открыты только в рабочую пятидневку.

В новом учебном году в школы Петербурга пойдут более 68 тысяч первоклассников. В городе откроется 2300 первых классов, на 100 больше, чем в прошлом году. В 95 из 681 школы Петербурга есть дошкольные отделения. Имеют ли преимущества дети, которые учатся там? Да — таким ученикам достаточно просто перевестись на уровень начального общего образования. Все спорные вопросы, связанные с зачислением первоклашек, будет решать конфликтная комиссия. «Фонтанка» публиковала подробную инструкцию подачи заявлений в первый класс.



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Родителям важно помнить, что школы привлекают полицию для выявления фейковых прописок. По словам директоров, именно этот документ чаще всего выступает фильтром в спорных ситуациях. В этом случае петербуржцам грозит уголовное дело о подделке документов. Избежать судимости за него в теории можно, сделав благотворительное пожертвование, но оно не спасает от судебного штрафа.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

