«Из-за таких, как вы, нас и не берут». Почему прописка не гарантирует место в первом классе петербургской школы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







До завершения основной волны зачисления детей в первые классы осталось меньше месяца. Многие родители, рассчитывающие отправить ребёнка в ближайшую школу по прописке, так и не получив приглашений, начинают паниковать. Ведь в самые популярные учреждения в густонаселённых микрорайонах пытаются проникнуть с помощью разных хитростей, в том числе и не очень законных.

К 9 июня в школы Петербурга поступило почти 61 500 заявлений от родителей будущих первоклашек. Всего же, по данным комитета по образованию, 1 сентября впервые сядут за парты около 64 тысяч детей.



В этом году приём документов ведётся по новому порядку. Если раньше льготников зачисляли отдельно, то теперь эта категория подавала заявления вместе с основной волной, то есть с детьми, поступающими по прописке. Старт приёмной кампании объявили первого апреля, в этот же день приняли более 33 тысяч заявлений. Не обошлось и без традиционных ночных очередей.

Несмотря на неоднократные заявления Смольного о том, что торопиться не стоит, ведь для подачи заявления отведено три месяца, родители уверены: время и дата поступления документов добавляют или уменьшают шансы к зачислению. Лучше оказаться в начале списка.

«Список самых популярных школ из года в год почти не меняется. Это либо школы в микрорайонах массовой жилой застройки, либо образовательные учреждения с углубленным изучением отдельных предметов или богатой историей. Так, в Приморском районе это гимназия № 540, школы № 630, 246, 617. В Выборгском — школы № 482 и 469 (Парнас), гимназии № 622, 92, 73, 105, лицей № 101, школа № 475», — рассказали в Смольном.



Первые приглашения родители начали получать в середине мая. Петербурженка Вероника подала заявление 6 апреля в 191-ю школу Красногвардейского района, но ответа пока не получила. По её словам, в школу уже зачислили тех детей, чьи родители отправили документы в день старта приёмной кампании.

«У нас в детском саду WhatsApp-чат. 17 мая, когда начали приходить уведомления, родители стали писать, что получили приглашения в школу. Я позвонила и хотела узнать, когда дойдёт до нас очередь, и мне работник школы сказал, что сейчас мы обрабатываем тех, кто подал заявление 1 апреля», — отметила она.

Наталья подавала заявление в 525-ю школу Московского района и тоже пока не дождалась ответа. «Я с секретарём разговаривала, и она сказала, что заявлений уже много. Второго этапа зачисления не будет, потому что уже девать некуда тех, кто по прописке, — отметила петербурженка в разговоре с «Фонтанкой». — Я спросила, как детей будут отбирать, если они все в равных условиях, секретарь пожала плечами и сказала — никак».



Согласно распоряжению комитета по образованию, в первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет, родители должны в обозначенные властями сроки предоставить необходимый пакет документов, в том числе бумаги, подтверждающие проживание ребёнка на закреплённой за школой территории. Несоблюдение этих критериев может привести к отказу. Кроме того, при принятии решения о зачислении директор руководствуется «безопасностью пути в образовательную организацию». Но этот пункт не всегда реализуется в густонаселённых районах.

По словам Натальи, кроме 525-й школы в округе есть ещё два учреждения, но и там проблемы с местами. «Наши соседи тоже шли по прописке в прошлом году, но их не взяли, просто не хватило мест. Люди ездят через три станции метро. Тупо дали место в Московском районе, так как он огромный. Прописка ничего не гарантирует», — говорит она.

В районной администрации уточнили, что в 525-й школе в этом году планируется открыть пять первых классов. «Для формирования первых классов школьная комиссия по приему в образовательное учреждение просит предоставить оригиналы документов, подтверждающих проживание ребенка на закрепленной за школой территории. Документы проверяются с привлечением сотрудников УМВД по Московскому району. По итогам приемной кампании и в случае, если количество детей превысит количество созданных мест в первых классах, будет рассмотрен вопрос об открытии дополнительных мест», — отметили в пресс-службе.



Полицию привлекают для выявления фейковых прописок. По словам одного из директоров школ, именно этот документ чаще всего выступает фильтром в спорных ситуациях. «У кого-то прописка временная или вчера открытая. Бывают такие прописки, которые не очень законные. Все очень относительно и индивидуально, — отметила руководитель. — Во всех школах набирают ровно столько детей, сколько должны принять. Количество учеников определяется через паспортные столы. Мы понимаем, сколько заявлений получим, и получаем их всегда больше».

На подделки жалуются и родители из Приморского района, где особенно остро каждый год решается вопрос о поступлении в инженерно-технологическую школу № 777. На данный момент в учреждение поступило 555 заявок на 100 мест.

Антонина отправляла заявку в 777-ю школу в прошлом году, когда дочери исполнилось 6,8 года, но получила отказ. Ребёнка на год оставили в детском саду, и в этом году родители пробуют снова. Семья, по словам петербурженки, прописана в соседнем со школой доме с 2015 года. «Я встречала людей, которые говорили: а что, вам сложно попасть в эту школу? Вон я приятеля у себя прописала, и ему пришло приглашение. Я говорю, из-за таких, как вы, нас и не берут. И они не стесняются об этом говорить», — замечает Антонина. По её словам, родители, подавшие заявления в ночь на первое апреля, уже получили приглашения.



В комитете по образованию уточнили, что пока в 777-ю школу не зачислили ни одного первоклассника. Сотрудники в соответствии с графиком обрабатывают поступившие заявления. «На 9 июня приглашение в школу получили 154 ребенка, из которых у 113 проверены и приняты документы, из них 74 федеральных льготника. В ИТШ № 777 в настоящее время не зачислен ни один ребенок. Дети, у которых приняты документы, будут зачислены в начале июля», — добавили в Смольном.

В случае отказа семья может обратиться в конфликтную комиссию, однако она не гарантирует поступления. «Комиссия руководствуется наличием свободных мест в школе. Если родитель бьётся в какую-то конкретную школу, то вероятность туда попасть крайне мала, потому что там нет мест. Если площадь класса не позволяет поставить ещё одну парту, каким образом школа или директор её поставит? — отметили в конфликтной комиссии Приморского района. — Комиссия предлагает альтернативный вариант, где есть вакантные места. Не факт, что эта школа будет рядом».



Картотека суда знает родителей, которые пытались оспорить отказы. Как следует из судебного решения, в 2019 году основной этап приёма заявлений длился до 30 июня, родители обратились с документами в 524-ю гимназию в конце апреля. К этому моменту все места в учреждении были заняты. Семье предложили другую школу. Суд встал на сторону гимназии. Также проиграли суд и родители в Приморском районе.

«Само по себе отсутствие мест на зачисление ребенка в ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» нельзя расценивать как нарушение права на получение доступного образования; вины конкретного образовательного учреждения в невозможности зачисления в учебное учреждение всех желающих не имеется; оценка правильности формирования списков на зачисление ребенка в ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» не является компетенцией суда», — говорится в одном из решений.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

