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Полуночное бдение. Петербуржцы встали в очередь на запись детей в первый класс

Петербуржцы простояли всю ночь в очереди, чтобы записать детей в школу

Через портал госуслуг в городе уже принято более 14 тысяч заявлений.

Около 50 человек собрались в очереди для записи детей в первый класс 1 апреля в Приморском районе Петербурга. Горожане толпятся у МФЦ на улице Туристской, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
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По словам родителей, подать заявление через портал госуслуг не удалось, сервис завис около 0:30.

Первые дежурные у МФЦ появились в полночь, часть родителей подошла к пяти утра. Также горожане заранее сгруппировались в социальных сетях и создали свою очередь, в которой распределились по номерам.

Двери МФЦ открылись в 9:30, люди стали по семь человек заходить внутрь.

По данным комитета по образованию, в момент открытия МФЦ через портал уже принято 14 067 заявлений. 42 петербуржца поторопились и отправили заявления до 0:00 - не в том разделе портала. Теперь им придётся дожидаться официального отказа и подавать заявления заново.

Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (15)

265029651
а, нет, сейчас плотно висят ГУ)
260952051
Фонтанка, интересно сил нет) Почти каждый год эти странные ночные очередейки бедных топчущихся людей. Когда все остальные спят, они топчатся
Вы можете выяснить почему? Почему другие родители первоклашек спят, а эти никак не найдут сон?
Надо разобраться. А то это может навести панику. Мол, другие стоят, значит и мне надо!
260952051
А мне тоже интересно))) Почти каждый год читаю про эти странные очереде
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