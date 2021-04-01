Около 50 человек собрались в очереди для записи детей в первый класс 1 апреля в Приморском районе Петербурга. Горожане толпятся у МФЦ на улице Туристской, передаёт корреспондент «Фонтанки».

По словам родителей, подать заявление через портал госуслуг не удалось, сервис завис около 0:30.



Первые дежурные у МФЦ появились в полночь, часть родителей подошла к пяти утра. Также горожане заранее сгруппировались в социальных сетях и создали свою очередь, в которой распределились по номерам.



Двери МФЦ открылись в 9:30, люди стали по семь человек заходить внутрь.

