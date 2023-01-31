Петербурженка избежала судимости за фейковую прописку для первоклассника, но заплатила в два раза больше других

Ещё одну мать первоклассника обвинили в использовании подложных документов в Петербурге. Приговора ей удалось избежать, наказанием стал судебный штраф.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 31 января, суд прекратил уголовное дело в отношении Олеси Н. Петербурженка использовала поддельное свидетельство о регистрации при подаче документов на зачисление ребёнка в первый класс школы «Старт».



«Несудима, вину признала, перевела на счет благотворительного фонда К. Хабенского 6 000 рублей», — добавили в пресс-службе судов.

