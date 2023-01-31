Петербурженка избежала судимости за фейковую прописку для первоклассника, но заплатила в два раза больше других

Ещё одну мать первоклассника обвинили в использовании подложных документов в Петербурге. Приговора ей удалось избежать, наказанием стал судебный штраф.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 31 января, суд прекратил уголовное дело в отношении Олеси Н. Петербурженка использовала поддельное свидетельство о регистрации при подаче документов на зачисление ребёнка в первый класс школы «Старт».
«Несудима, вину признала, перевела на счет благотворительного фонда К. Хабенского 6 000 рублей», — добавили в пресс-службе судов.
Кроме того, уже после совершения фигуранткой правонарушения ее ребенок был зарегистрирован по месту пребывания, у подсудимой появились законные основания для подачи необходимых документов в образовательное учреждение. Решением согласительной комиссии было рекомендовано зачисление в первый класс.
Суд прекратил уголовное преследование, назначив судебный штраф в 10 000 рублей.
На прошлой неделе за аналогичное правонарушение были оштрафованы трое родителей. Каждый заплатит по пять тысяч рублей. Дела в отношении их закончились приговором.