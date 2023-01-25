Суд в Петербурге оштрафовал троих родителей за фейковые прописки для первоклассников

Троих петербуржцев признали виновными в использовании подложных документов. С помощью фейковых прописок родители пытались устроить детей в школу в центре города.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 января, мировой судья судебного участка № 154 рассмотрел уголовные дела в отношении Евгении Кайсиной, Людмилы Тишковой и Никиты Филаретова. Все они являются родителями первоклассников и пытались устроить детей в гимназии Петроградского района. Для гарантированного результата использовали поддельные свидетельства о регистрации по адресу школ.
Суд признал всех виновными, назначив штраф в пять тысяч рублей.
В Петербурге родителей начали штрафовать за использование поддельных прописок с прошлого года. «Фонтанка» подробно описывала два первых случая.