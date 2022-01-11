«Сердца у них нет». Петербургские мамы вели детей в первый класс, а оказались под следствием

Фото: Алексей Смышляев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Об уголовных делах в отношении двух мам первоклассников накануне сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. Женщин обвинили в использовании заведомо ложных документов при зачислении детей в 80-ю школу Петроградского района.

По данным «Фонтанки», 35-летняя Наталья и 50-летняя Татьяна предоставили в школу сведения о регистрации детей в квартирах на улице Подковырова. При проверке документов эти данные не подтвердились. Дети зарегистрированы и проживают по другим адресам.

«Администрация школы имеет право проверить подаваемые сведения, что мы и сделали. Все сомнительные документы мы отдали на проверку в те органы, которые их выдают. Нам сообщили, что часть из них не соответствует действительности, — уточнил в беседе с «Фонтанкой» директор 80-й школы Юрий Козырев. — Школа в прокуратуру не обращалась».



80-я школа известна углублённым изучением английского языка. На городских форумах родители жалуются друг другу на то, как трудно туда устроить ребёнка. За учреждением закреплён 21 адрес. Проживающие в этих домах дети имеют право на первоочередное зачисление. В прошлом году на 100 мест для первоклассников претендовало 300 детей. Подготовительные курсы не являются гарантией зачисления.

«Попасть просто с курсов в этом году было крайне проблематично. В первую волну прошли льготники, во вторую — приписные, которых хорошенько проверяли на вшивость», — обсуждают родители.

По словам Юрия Козырева, среди поданных в прошлом году заявлений выявили только два документа с признаками недостоверности. «В предыдущие годы было что-то похожее. Мы с сомнительными документами отказываем в приёме», — говорит он.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что дело по части 5 статьи 327 возбуждено на основании результатов плановой проверки: «Прокуратура в порядке надзора проверяла соблюдение федерального законодательства при зачислении детей в образовательные учреждения, в том числе проводила сверку с ОВМ [Отдел по вопросам миграции ], в ходе которой выявила нарушения».



Судебная картотека помнит сотни дел об использовании подложных документов. Чаще всего их фигурантами становятся мигранты, пытающиеся любыми способами остаться в России; также под эту квалификацию попадают водители, купившие права, и работники, оплатившие фейковый лист нетрудоспособности. Среди фамилий осуждённых крайне редко встречаются женские. Найти других мам, которые таким образом организовывали образовательный процесс для детей, «Фонтанке» не удалось. Санкции по этой статье включают штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы, а также арест до полугода.

Обвиняемая Татьяна отказалась общаться с корреспондентом. Её адвокат Валентина Кузнецова также не стала комментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия и запрет своей подзащитной. «По поводу всех сведений, которые касаются уголовного дела, есть такое понятие как тайна следствия. Я очень уважаю вашу профессию, но я по закону не имею права разговаривать с вами на эту тему, — заявила она. — Сердца у них нет, что я могу сказать. Палочная система, в конце года зарабатывают».



Со второй обвиняемой связаться не удалось. Дела пока не зарегистрированы в суде.

В Петербурге родители часто прибегают к временной регистрации, чтобы устроить ребёнка в желаемую школу. На образовательных форумах горожане открыто предлагают помощь в этом деле за вознаграждение.

Алёна обещает зарегистрировать мать и ребёнка в своей квартире на улице Есенина. Адрес приписан к 73-й гимназии. Год регистрации на двоих будет стоить 24 тысячи рублей. «Это моя квартира. Я вас туда регистрирую как переезжающего родственника на год. Выписываться не надо. Регистрация снимется сама, — отметила она. — Вы у нас, если будете регистрироваться, будете пятая. Мы четвёртый год тут живём и каждый год кого-то регистрируем».

В некоторых школах при зачислении в первые классы обращают внимание на дату регистрации. Слишком поздние сроки могут стать причиной отказа. Такой фильтр применяют, как правило, в переполненных и популярных школах, когда учреждение физически не может вместить всех желающих.

Кампания по приему заявлений в первые классы стартует в Петербурге первого апреля. Процесс традиционно сопровождается ночным бдением родителей у МФЦ или у экранов мониторов. Процедура зачисления остаётся непрозрачной, горожане разными способами пытаются «взломать» систему.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

