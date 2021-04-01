Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Желание попасть «в ту самую школу» толкает родителей на испытания. Для подачи заявления даётся три месяца, но многие хотят сделать это при первой возможности: атакуют портал «Госуслуг» или идут в ночную.

Предчувствуя проблемы с сервисом «Госуслуги», петербуржцы в Приморском районе решили придерживаться следующей тактики: ровно в полночь мама пытается отправить документы онлайн. Если портал предательски висит, то папа идёт к МФЦ, занимает очередь и дежурит в ней в лучшем случае до возобновления работы «Госуслуг», в худшем — до утра, когда начнётся приём офлайн.



«Я все же надеюсь, что портал не обвалится», — написала «Фонтанке» мама будущего первоклассника Татьяна в 23:20. В 00:01 от петербуженки пришло сообщение: «Я вроде отправила». Ещё через десять минут Татьяна сообщила, что подать заявление онлайн получилось и у других родителей из Приморского района.

Около девяти утра у закрытых дверей МФЦ на Туристской улице толпились полсотни человек. В очереди ждали в том числе несколько беременных женщин и мамочек с колясками.

— Первые люди пришли в полночь, а мы подошли в пять утра, — сказала петербурженка Ирина, указывая на пожилую женщину, ближе всех стоявшую к дверям МФЦ.

— У нас бабушка стояла, да! — ответила за пенсионерку её дочь. — Бабушка — героиня. Дай бог всем таких бабушек.

— Я заснуть бы не смогла, — взяла слово бабушка-героиня.

— Я пожалел свою бабушку, — донеслось из толпы.

— У меня свекровь вообще спит, говорит, разбирайся сама.

Ирина объяснила, что сервису «Госуслуг» она не доверяет, поэтому ещё за месяц до старта записи детей в первые классы вместе с другими родителями начала объединять желающих подать заявление вживую. К 1 апреля набралось более 50 человек. Все, кто пришёл с утра к МФЦ, имеют свой порядковый номер. Родители записываются в школы, расположенные по соседству: 320-ю, 655-ю, 777-ю.



В 9:30 двери МФЦ открыли, толпа инстинктивно повалила внутрь.

— Что это за сборище такое? — разозлился мужчина в очереди. — Вы куда?

— Это его жена.

— Вы занимали за девушкой с синей сумкой, она ещё там стоит, родимый!

— Никакой я тебе не родимый!

После минутной неразберихи в МФЦ проскальзывают бабушка-героиня и следовавшие за ней шесть человек в очереди. Остальные покорно ожидают на улице.

Ещё одну большую очередь в МФЦ сегодня петербуржцы заметили на улице Ушинского в Калининском районе. В Петроградском районе на Каменноостровском проспекте также стояли люди, но не более десяти человек.

Родители, подавая бумажные документы, надеются увеличить шансы зачисления ребёнка в желаемую школу. Иногда за территорией закрепляется несколько учреждений, и тогда в приоритете те, что находятся ближе к дому или выше по статусу. Так, например, 777-я школа прослыла среди горожан «элитной», так как в неё могут не попасть даже дети из близлежащих домов.

Все же большинство родителей доверились «Госуслугам». Об этом говорят данные комитета по образованию Петербурга. На момент открытия МФЦ через портал было принято 14 067 заявлений. «42 петербуржца поторопились и отправили заявления до 00:00 — не в том разделе портала. Теперь им придётся дожидаться официального отказа и подавать заявления заново», — уточнили в Смольном.



В любом случае ситуация в Петербурге была явно лучше, чем в регионах, где также 1 апреля стартовала запись.

В Петрозаводске горожане пришли занимать места в очереди с вечера.

В Челябинске не все из родителей, отстояв ночную вахту, смогли подать документы. Представители администрации поняли, что не справятся за раз с потоком, и стали выдавать номерки на другие дни. В Новгороде, чтобы отправить ребёнка в недавно открытую школу в микрорайоне, родители за девять дней начали формировать списки из будущих первоклассников. На 150 мест набралось 250 желающих.

Около 11:30 о проблемах с федеральным сервисом «Госуслуги» предупредили в Смольном. «В связи с многократно увеличившейся нагрузкой на систему наблюдаются перебои в ее работе», — отметили в комитете по информатизации и связи, пообещав, что портал починят.



Скриншот сайта госуслуг Поделиться Поделиться







С апреля принимаются заявления от федеральных и региональных льготников, а также от семей, проживающих на территории, закреплённой за школой. Подать документы можно до 30 июня. «Все заявления накапливаются в единой электронной базе без присвоения им каких-либо порядковых номеров. Только по истечении 30 рабочих дней школы приступают к их обработке и рассылке приглашений родителям, — отмечают в комитете по образованию Петербурга. — Заявления, поданные через портал госуслуг и через МФЦ, имеют равную юридическую силу. Никаких преимуществ тот или иной способ подачи документов заявителю не дает».



Рассматривать спорные ситуации будут конфликтные комиссии. В комитете по образованию подчёркивают, что в их состав входят и представители прокуратуры, что, видимо, должно гарантировать процедуре объективность.

К 17:00 в Петербурге подано более 26 тысяч заявлений. Всего в этом году школы примут 64 тысячи первоклассников.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

