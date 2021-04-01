«Госуслуги» не выдержали натиска родителей первоклашек со всей страны. Сервис обещают починить

«Для подачи электронного заявления нужна учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это единый логин и пароль для государственных порталов. Это федеральная система, оператором которой является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В связи с многократно увеличившейся нагрузкой на систему наблюдаются перебои в ее работе. В ближайшее время работоспособность ЕСИА будет полностью восстановлена», — уточнили в Смольном.

При возникновении сложностей с авторизацией нужно обратиться в службу технической поддержки Единого портала госуслуг:

• тел. 8 (800) 100–70–10 (бесплатно по России);

• тел. 115 (для мобильных телефонов);

• интерактивная форма обратной связи по ссылке https://www.gosuslugi.ru/feedback#_msg.

По данным комитета по образованию, на 10:00 в Петербурге подано 16 810 заявлений. Из них через МФЦ 1 061, через портал госуслуг 15 749.

Некоторые родители из-за сбоев в работе «Госуслуг» решили действовать офлайн. В Приморском районе выросла очередь из желающих записать детей в первый класс.