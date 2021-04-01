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«Госуслуги» не выдержали натиска родителей первоклашек со всей страны. Сервис обещают починить

Сайт госуслуг упал из-за массовой регистрации первоклассников по всей стране

Из-за большого количества родителей, записывающих детей в первые классы по всей стране, наблюдаются сбои в работе портала госуслуг 1 апреля. Об этом предупреждает комитет по информатизации и связи Петербурга.

«Для подачи электронного заявления нужна учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это единый логин и пароль для государственных порталов. Это федеральная система, оператором которой является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В связи с многократно увеличившейся нагрузкой на систему наблюдаются перебои в ее работе. В ближайшее время работоспособность ЕСИА будет полностью восстановлена», — уточнили в Смольном.

Фото: скриншот сайта gu.spb.ru
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При возникновении сложностей с авторизацией нужно обратиться в службу технической поддержки Единого портала госуслуг:

• тел. 8 (800) 100–70–10 (бесплатно по России);

• тел. 115 (для мобильных телефонов);

• интерактивная форма обратной связи по ссылке https://www.gosuslugi.ru/feedback#_msg.

По данным комитета по образованию, на 10:00 в Петербурге подано 16 810 заявлений. Из них через МФЦ 1 061, через портал госуслуг 15 749.

Некоторые родители из-за сбоев в работе «Госуслуг» решили действовать офлайн. В Приморском районе выросла очередь из желающих записать детей в первый класс.

Фото: скриншот сайта gu.spb.ru

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Комментарии (7)

Fagotin
В прошлые года ссылались на DDoS злобных хацкеров. То, что в этот раз хоть открыто признают, что сервера не выдержали наплыва пользователей.
265110244
Каждый год на протяжении последних лет десяти происходит одно и тоже.
Akabos
Забавно, что заявления рассматриваются не в хронологическом порядке))) Разницы кто подал 1 апреля и 1 мая не будет... Уж за месяц "отвиснет" сайт
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