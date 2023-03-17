Сначала черновик, потом работа над ошибками? Что изменилось в правилах подачи заявлений о приеме ребенка в первый класс в 2023 году

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





О чем надо знать, прежде чем заполнять черновик заявления на прием ребенка в первый класс на портале Госуслуг.

Головная боль с зачислением ребенка в первый класс касается, в первую очередь жителей перенаселенных районов, вроде Приморского. Там шансы попасть в ближайшую к дому школу, даже если вы приписаны к ней, без серьезной подготовки и изучения матчасти не велики. Еще один вариант, когда к записи надо подходить максимально подготовлено — если вы претендуете на отправку ребенка в престижную школу, особенно из так называемых школ городского набора. Тезис о приписке в них не работает, и, если у вас нет очень серьезных аргументов, чтобы попасть туда, лучше изучить правила поступления максимально полно и послушать, что говорят старшие товарищи.

С 17 марта на федеральном портале Госуслуг появилась возможность заполнить черновик заявления на прием ребенка в первый класс. Сам прием заявлений стартует 1 апреля и родителям, которые озаботились вопросом заранее, останется только нажать на кнопку, чтобы отправить заявление. Его можно подать сразу в несколько школ. Эта опция уже доступна в 60 регионах страны, в том числе для петербуржцев. Но, как говорится, есть нюансы, о которым обязательно нужно знать родителям будущих первоклассников. В анкете на федеральном портале говорится, что прием заявлений может начаться и раньше 1 апреля — по решению школы.

Чтобы выбрать школу, надо вначале указать регион (в нашем случае — Санкт-Петербург), затем — муниципальный округ. Если не знаете, какой у вас, ищите тут. Если выбранная школа передала порталу Госуслуг информацию о наличии свободных мест, эти данные отобразятся при заполнении черновика. Но на практике это ни на что не влияет — обновленной информации на портале может не быть, но уже есть уточнение, что «наличие свободных мест не гарантирует зачисление в выбранную школу». Данные о ребенке при заполнении черновика «подтягиваются» автоматически из аккаунта родителя.

Важный нюанс: при заполнении черновика заявления на федеральном портале система выдает только школы, которые подходят по прописке, если адрес входит в закрепленную за школой территорию. То есть, по факту вам могут «показать» для выбора только одну школу, а не все школы района. Также система может «не обнаружить» школ, если внести в форму адрес временной регистрации ребенка вручную.

Затем вам предложат ответить на вопрос, нужны ли ребенку дополнительные языки для изучения в качестве родного. Но это пожелание будет учтено, только если выбранная школа предоставляет возможность выбора языка. Если нет (скорее всего) — то выбор языка на зачисление ребенка в школу не повлияет.

Следующий вопрос — нужны ли ребенку специальные условия для обучения. Имеются в виду дети с ограниченными возможностями здоровья. В случае положительного ответа, при заполнении этой графы понадобится заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Отвечая «да», родитель дает согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. Также федеральный портал Госуслуг дает возможность указать дополнительное контактное лицо для связи по поводу заявления. А теперь еще один важный нюанс. Когда корреспондент «Фонтанки» попытался заполнить черновик для зачисления ребенка в петербургскую школу в Дворцовом муниципальном округе, система сообщила, что отправить это заявление можно будет 1 апреля, но только после 01:30 ночи. На Портале госуслуг Санкт-Петербурга кнопка подачи заявления появится 1 апреля в 00:00. Подать заявление можно будет сразу после того, как кнопка появится и будет доступна подача заявления в любые школы района. Родители, у которых есть опыт отправки такого заявления в прошлом году, утверждают, что и тогда прием заявлений на федеральном портале начался позже, чем на городском — не в полночь, а в три часа ночи.

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«В этом году на каждую школу подаётся отдельное заявление. Например, если родитель остановил выбор на двух школах, ему потребуется подать два заявления. Технически количество школ, в которые можно направить заявление, не ограничено, но следует помнить, что на первом этапе школы распределяют свободные места между детьми, имеющими льготы, и детьми, проживающими на территории района», — пояснили «Фонтанке» в отвечающем за работу системы комитета по информатизации и связи.

Правда, опытные родители, которые уже имеют крайне негативный опыт подачи заявлений прошлых лет, готовы с этим поспорить и утверждают, что затягивать с подачей заявления не стоит, а на заветную кнопку надо давить изо всех сил, как только она появится. Накапливать заявления от родителей первоклашек школы будут первые 30 дней, то есть, весь апрель. А рассылать приглашения начнут с 18 мая. Так что в комитете по образованию советуют не нервничать и не бдеть в ночь на 1 апреля, достаточно отправить заявление в течение месяца. Как бы то ни было, заполнить «детализированное» заявление в «первую волну» можно только на городском портале с 1 апреля по 30 июня, без всяких черновиков. Это важно, если, например, есть тонкости с документами ребенка. Допустим, у него нет постоянной регистрации на территории, приписанной к школе, но в этой школе уже учится его старший брат или сестра. В этом случае ребёнок все равно будет иметь преимущественное право зачисления. Поправки, согласно которым дети получили право преимущественного приёма в садик или школу, которые посещают их полнородные и неполнородные братья или сёстры, независимо от того, прописаны ли они в одной квартире или нет, были внесены в закон «Об образовании в РФ» в июле 2021 года. Из документов потребуется только свидетельство о рождении брата или сестры. Справка из школы об обучении старшего ребёнка не входит в список обязательных документов, при подаче заявления в МФЦ она не нужна.

После того, как заявление подано, школа его рассмотрела и приняла решение, она высылает заявителю приглашение на зачисление. Приглашения могут прийти из нескольких школ сразу. Тогда родители должны выбрать одну, в которую отнесут оригиналы документов (прямо как в ВУЗах). В приглашении указывается срок, в который это необходимо сделать. Если не уложиться в указанное время, ребёнка в эту школу не зачислят. После того, как ребенка с оригиналами документов зачислили в школу, на втором этапе (с 6 июля по 5 сентября, когда можно подавать заявления в школы в любых районах города, а не только в районе проживания) подать новое заявление уже будет нельзя.

Документы в школу должен принести именно заявитель. Так, если заявление на зачисление в школу подавала мама, то и документы должна принести именно она, а не папа.

В 95 из 681 школ Петербурга есть дошкольные отделения. Имеют ли преимущества при зачисления в первые классы дети, которые учатся там? Да — таким детям достаточно просто перевестись на уровень начального общего образования. Все спорные вопросы, связанные с зачислением первоклашек, будет решать конфликтная комиссия. Но это уже совсем другая история. В прошлом году, к примеру, не удовлетворившись отказами комиссий, петербуржцы доходили до прокуратуры и администрации президента. Что интересно, некоторые — успешно. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»