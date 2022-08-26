«Если надо, сделаем классы по 50 человек». Первоклашки прорываются в школы через прокуратуру и президента

Петербургские родители пытаются устроить своих первоклашек в ближайшую к дому школу уже не только через конфликтные комиссии, но и через прокуратуру и администрацию президента. Но статистика работает против них. В среднем в Петербурге на одно место в школе в наиболее плотно населенных кварталах приходится 1,5–2 ученика. Самые проблемные районы — Пушкинский, Красносельский и Приморский. В администрации говорят: раньше сентября 2023 года легче не станет.



Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургская многодетная мама Татьяна живет на улице Оптиков. И за неделю до 1 сентября у женщины не было ясности, в какую школу пойдет в первый класс ее старшая дочь. И пойдет ли вообще. Дело в том, что семье необходима конкретная школа. Ее видно из окон квартиры, и адрес к ней «приписан». Средний сын ходит в детский сад, забор которого граничит с этой школой. Разрываться каждое утро, чтобы разводить детей по разным адресам, у многодетной мамы возможности нет. Татьяна, как и положено, подала заявление на зачисление ребенка в первый класс 1 апреля. А 1 июля пришел отказ: мест нет, едва хватило для детей из льготных категорий.

Школа, о которой идет речь, стабильно входит в пятерку самых популярных в районе. Это гимназия № 540 . Но для Татьяны первостепенное значение имеет то, что она расположена рядом, в 60 метрах от подъезда. В конфликтной комиссии предложили альтернативу — школу № 199 . «Но в этом случае дочери придется трижды пересекать пешеходные переходы, причем один из них — в месте с очень оживленным автомобильным движением, — говорит Татьяна. — Наш папа работает в режиме частых командировок, мне в сентябре придется лечь в больницу с младшим ребенком на плановую операцию. Получается, всюду говорят, что у нас все условия создаются для многодетных, а по факту — ни о чем».

Конкретно у этой истории — счастливый финал. Когда эта статья уже готовилась к публикации, Татьяна получила долгожданное направление в 540-ю гимназию. Чтобы добиться этого, Татьяне пришлось написать уже в общей сложности четыре заявления в конфликтную комиссию по школам Приморского района. Обращалась в районную администрацию и писала губернатору Беглову на его странице в социальной сети VK. Ответы приходили примерно одинаковые: очень сочувствуем, но мест нет. Тогда 19 августа женщина отправила обращение в администрацию президента. И не из вредности характера, а потому, что принципы работы конфликтной комиссии ей не до конца очевидны. И в этом непонимании она не одинока.



Жительница Приморского района Анна обратилась в прокуратуру Приморского района с просьбой проверить законность действий конфликтной комиссии отдела образования Приморского района и руководства той самой 540-й гимназии в отношении очередности зачисления в первые классы. Женщину возмутили данные, опубликованные на официальном сайте гимназии. Точнее то, как они менялись.

«Уже после того, как 1 июля нам сообщили, что в 540-й школе мест нет, на сайте появился приказ от 1 июля о зачислении 82 человек в первые классы, — говорит Анна. — При этом на сайте говорилось, что в три первых класса планируется принять 75 человек (скриншот есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). А 16 августа мы с удивлением обнаружили на сайте школы приказ от 16 августа о зачислении 21 человека сверху. 23 августа выложили третий приказ — зачислили еще пять детей. После этого данные на сайте поправили, теперь там говорится, что мест на 2022–2023 учебный год в первых классах в общей сложности 108».

Есть и еще один нюанс. «В качестве альтернативы конфликтная комиссия предложила нам пойти в 49-ю гимназию, — добавляет Анна. — Но она расположена в 1,5–2 километрах от нашего дома, ребенок-первоклассник сам так далеко через дворы ходить не сможет. В заявлении я просила дать место в школе № 199 . Но эту школу комиссия упрямо рекомендует тем, кому она не подходит, а нам — не предлагает вовсе. Такое ощущение, что наши заявления в комиссии даже не читают. От прямого ответа на вопрос, откуда взялись эти «дополнительные» 26 детей, зачисленных в 540-ю гимназию, уходят».

По словам Татьяны, всё, чего родителям удалось добиться от конфликтной комиссии, — это объяснения, что у детей, зачисленных дополнительными приказами, «особые жизненные обстоятельства». «Чем они более особые, чем обстоятельства моей дочери, нам не объясняют», — говорит Татьяна. Родители первоклашек жалуются, что дозвониться до конфликтной комиссии очень сложно (корреспонденту «Фонтанки» это так и не удалось), а очного приема она не ведет.

«Конфликтная комиссия кивает на школу — мол, если гимназия скажет, что есть места, мы дадим направление, — говорит Анна. — В школе говорят, что прием — только через конфликтную комиссию». Корреспондент «Фонтанки» позвонила в гимназию № 540 и представилась мамой ребенка с «приписного» адреса. Ответственная за прием обучающихся в 1–4 классы Татьяна Евдокимова объяснила «допнабор» тем, что список из 21 фамилии в школу прислала конфликтная комиссия. «Нам не объясняют причины, просто спускают протокол со списком детей и всё, — сказала женщина. — Да, там есть дети военнослужащих, участников спецоперации. А если завтра нам еще 20 человек пришлют, мы и их возьмем. Сделаем по 50 человек в классе, хотя уже сейчас у нас классы по 40 человек. Если вы будете отказываться от альтернативной школы, которую предлагает комиссия, в конце вам могут вообще предложить образовательное учреждение в Коломягах, потому что в остальных школах закончатся места».

Сложная ситуация и у родителей первоклашек с проспекта Королева. Им повезло быть «приписанными» к Морскому лицею на Комендантском, 53. Но мест там категорически нет — несмотря на то, что эта школа открылась только в прошлом году, она уже успела стать сверхпопулярной. «Нам сказали: мест не осталось, очень много льготников. И предложили место в школе № 165 в трех километрах от нашего дома, — говорит житель Приморского района Максим. — Или, как вариант, — школу № 635 на Планерной, а это уже 3–4 остановки на общественном транспорте». В пресс-службе администрации Приморского района «Фонтанке» рассказали, что в Морской лицей планировалось набрать два первых класса, а заявлений от родителей первоклашек на начало августа поступило больше 500. В итоге сделали три класса по 38 человек в каждом, но даже эта арифметика не может удовлетворить всех желающих. При проектной мощности в 550 учеников в Морском лицее уже учится около 800 детей. В администрации отмечают, что каждая школа, объявляя прием, сначала исходит из минимума учеников, который планирует набрать. Если количество желающих очень велико, директор начинает «складывать пазл»: прикидывать, как можно перераспределить кабинеты, чтобы хватило на максимальное число новых учеников. Если «пазл» складывается, то появляются новые места, которые распределяет конфликтная комиссия. «При этом неважно, кто раньше подал заявление, — отмечают в администрации района. — Комиссия всесторонне рассматривает заявления родителей и коллегиально принимает решение, учитывая интересы разных сторон. Проводится индивидуальная работа с каждым пакетом документов».

В этом году в Приморском районе открыли три новые школы. В общей же сложности в городе 1 сентября начинают работать 10 новых школ, а через год откроются еще больше 20. Сложная ситуация с местами в образовательных организациях сохраняется в Шушарах, Славянке, Красносельском районе. Но Приморский — самый перегруженный. В Смольном подсчитали, что на протяжении последних 10 лет ежегодный прирост составлял около 20 тысяч детей в школах и 10 тысяч — в детских садах. «Если в 2011 году в городе было около 350 тысяч школьников, то сейчас их почти 570 тысяч, — говорит вице-губернатор Ирина Потехина. — Три года назад, когда город начал активно строить образовательные организации, мы оценивали дефицит примерно в 100 школ. К сожалению, факты и цифры — вещь упрямая. Даже несмотря на беспрецедентные масштабы социального строительства, этот дефицит пока не закрыт. Приходится и по 36 человек в класс набирать, и парты дополнительные ставить. И распределять детей в школы, которые находятся не в шаговой доступности от дома».

В Смольном в настоящее время видят три пути решения проблемы. Самый очевидный — строительство новых школ. Еще один инструмент — поддержка частного образования, таких школ в городе более 50. Но здесь проблема не только в платежеспособности родителей, но и в сложном регулировании этой сферы. Третий путь — перераспределение учащихся из спальных районов в центр города, где есть учреждения, не заполненные на 100 % . Там город планирует создавать специализированные школы.

«В ближайшее время откроется лицей Высшей школы экономики, — говорит вице-губернатор Ирина Потехина. — Туда смогут самостоятельно ездить старшеклассники, которые освободят места для младших ребят в районных школах. А в 2024 году откроется Курчатовский лицей на 1 000 мест». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»