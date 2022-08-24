По сотне тысяч сверху. Частные школы Петербурга подняли ценник

Обучение в петербургских частных школах в этом году подорожало, кое-где рост составил сотню тысяч рублей. Всему есть логичное объяснение, говорят представители учебных заведений — обеды нынче дороги, да и вообще, инфляция давит по всем фронтам.



Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» узнала, почем знания в частных школах Петербурга, кого берут учиться в «Газпром школу» и как попасть в гимназию, где соучредителем значится сестра патриарха Кирилла.

На петербургском рынке частного школьного образования числится 191 учебное заведение. Лицензию Министерства образования имеют только 58 из них. Топ-15 мы составили по объему выручки за 2021 год.



— Эти организации имеют лицензии, предоставленные комитетом по образованию на осуществление образовательной деятельности на территории Санкт-Петербурга по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, — рассказали «Фонтанке» в городском комитете по образованию.

Это не значит, что все остальные учебные заведения не имеют права работать с детьми — им выдается лицензия на конкретную образовательную деятельность. У частной школы может не быть аккредитации, тогда заключают договор со школой, имеющей аккредитацию, аттестацию дети проходят там.



Год обучения в некоторых частных школах обходится в цену, которую обыватель сочтет астрономической. К примеру, ценник в Кембриджской Международной школе — 1,1 миллиона рублей. За эти деньги студент факультета «Международный менеджмент» СПбГУ может проучиться спокойно два года.

И это не предел. В сравнении с 2021–2022 учебным годом цены на предстоящий, 2022–2023 год, от 10 тысяч рублей до 100 с лишним задрали едва ли не везде. Как объясняют в самих школах, тренд диктует «уровень инфляции, иные экономические факторы».



— В оплату входит питание, обеспечение учебной литературой, канцелярией. Питание пятиразовое. Продукты питания подросли, — рассказали в Школе Рид.

Есть и такие, кто мужественно удерживает ценовую планку на уровне позапрошлого года.

— У нас уже 3 или 4 года стоимость не менялась, — рассказали в Международной школе Герценовского университета.

Дополнительные ресурсы пошли и на индексацию заработной платы преподавательскому составу. Ведь «сохранение педагогического коллектива является приоритетом в области работы с персоналом»: хороший учитель, которому плохо платят, — отличная находка для конкурента.



— В 2022 году, как и в предыдущий период, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ осуществляется обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, что включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, — отметили в «Санкт-Петербургской гимназии «Альма-Матер». Примерно так же — «поддерживаем учителей» — ответили и в британской частной школе «Ila Аспект».

В частном общеобразовательном учреждении «Академия» в Сестрорецке вынуждены были повысить плату за обучение на 115 тысяч рублей из-за того, что изменились условия аренды.



— Нам подняли плату, — рассказали в «Академии».

Несмотря на рост стоимости обучения, во многих школах уверяют, что учеников от этого меньше не становится. И даже наоборот — в некоторых желающих на новый учебный год пришло столько, что пришлось расширяться.

— Отделение на Морской открыли в прошлом году, был один класс, теперь мы умножились на два, то есть у нас там порядка 50–60 учеников, и у нас с каждым годом их становится всё больше и больше, — рассказал Александр Бровин, директор «Ila Аспект», которая насчитывает 5 отделений в разных районах Петербурга.



В Школе Монтессори из-за роста цен на обучение оттока учащихся тоже нет. Наоборот, говорят в школе, в этом году столько желающих, что всех не могут взять. Хотя каким будет результат при переводе из общеобразовательной школы, сможет ли чадо переключиться с одной методики обучения на другую, сказать никто заранее не сможет — всё индивидуально.



В государственную школу накануне 1 сентября уже не протолкнуться, попасть в некоторые частные всё еще можно. И не всегда вопрос зачисления драгоценного чада решает тугой родительский кошелек.

— Мы по тестированию принимаем. Можем взять, если ребенок хорошо учится, — отмечают в Школе Рид.

Есть места в начальные классы в детском центре «Гранатик», в той же «Академии» в Сестрорецке ученики нужны — на сайте объявлен добор учащихся с 7 класса по 11-й.

В этой плеяде частных образовательных заведений особняком стоит «Газпром школа», открывшаяся год назад и заслужившая титул самой статусной школы России. Попасть сюда учиться нельзя ни за какие деньги — доступ к школьным партам предприятия, исполняющего мечты, есть только у детей его сотрудников. Выручки у учебного заведения нет, так как и сами сотрудники «Газпрома» не платят за обучение детей ни копейки: в 2021 году по статье «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» компания внесла на счет школы 1,5 миллиарда рублей. 20 миллионов прибыли в отчетности предприятия проходят как «прибыль от предпринимательской деятельности организации». Из полутора миллиардов, полученных от учредителя, в прошлом году школе удалось потратить только миллиард. Из них на оплату труда ушло 113 млн рублей, на содержание здания и автотранспорта — 154 млн рублей, на разнообразные мероприятия — 225 миллионов. На покупку инвентаря и прочего имущества ушло еще 337 миллионов.



Еще одно учебное заведение, стоящее в этом перечне особняком, — Санкт-Петербургская православная гимназия св. прп. Амвросия Оптинского при Свято-Успенском подворье Оптиной пустыни. В числе его учредителей значится Елена Гундяева, сестра патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Учебное заведение создано в 2011 году, до сих пор работает и даже принимает учеников на будущий 2022–23 учебный год.

— Надо приходить писать математику и русский, диктант, это вступительное тестирование. Обучение стоит 18 тысяч в месяц плюс 2 тысячи на питание. В классе 13 человек, в гимназии учится 100 человек, — рассказали «Фонтанке» в гимназии.



Особое положение в нашем рейтинге у гимназии из-за нулевой выручки в бухгалтерской отчетности. Судя по количеству учащихся, за минувший 2021 год учебное заведение должно было показать выручку порядка 18 миллионов рублей. Однако в отчетности в строке «Поступило средств» — всего 1,2 млн рублей. Но если вспомнить, что церковь находится в привилегированном положении и не платит налогов, всё сходится — плата за обучение, возможно, попадает в кассу учреждения в статусе пожертвования. Или же большинство детей учится там бесплатно.



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Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»