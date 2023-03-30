Пиво на стадионах и бесплатный проезд. Что придумали РПЛ и клубы, чтобы повысить спрос на Fan ID

РПЛ и клубы разработали предложения для стимулирования спроса на получение Fan ID, сообщает «РБ Спорт». Ожидается 15-17 пунктов. Вот некоторые из них:

– позволить пенсионерам, инвалидам и обладателям абонементов получать карту болельщика в офлайн-кассах (при личном присутствии);

– возобновление продажи алкогольного пива на стадионах клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы алкогольных брендов на соревнованиях РФС;

– предоставление бесплатного проезда на общественном транспорте с картой болельщика за 3 часа до и после матча для всех владельцев билетов и абонементов на мероприятие в городе;