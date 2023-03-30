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    Пиво на стадионах и бесплатный проезд. Что придумали РПЛ и клубы, чтобы повысить спрос на Fan ID

    417
    2 комментария

    РПЛ и клубы разработали предложения для стимулирования спроса на получение Fan ID, сообщает «РБ Спорт». Ожидается 15-17 пунктов. Вот некоторые из них:

    – позволить пенсионерам, инвалидам и обладателям абонементов получать карту болельщика в офлайн-кассах (при личном присутствии);

    – возобновление продажи алкогольного пива на стадионах клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы алкогольных брендов на соревнованиях РФС;

    – предоставление бесплатного проезда на общественном транспорте с картой болельщика за 3 часа до и после матча для всех владельцев билетов и абонементов на мероприятие в городе;

    – создание филиалов МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.

    Ранее читательница «Фонтанки» прислала скриншот из родительского чата одной из петербургских средних школ, в котором учительница предлагает оформить Fan ID для получения бесплатных билетов на матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 апреля. Ранее подобные объявления распространялись по разным госучреждениям.

    Fan ID для посещения «Газпром Арены» на матчах чемпионата России по футболу стал обязательным с начала 2023 года. Из-за этого посещаемость матчей резко упала.

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    Комментарии 2

    Польза санкций30 Мар 2023 в 22:02
    1. Беспатный проезд
    2. Пиво
    3. Убрать футболистов
    +1−0
    Бородин А.В.30 Мар 2023 в 22:01
    Водку на стадионы, бесплатно.
    Будет не протолкнуться
    +1−0
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