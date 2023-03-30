В стоящую после ДТП фуру на М-10 влетел «Рено». В больнице женщина и трое малышей

Четыре человека пострадали в вечерней аварии на автодороге М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 марта.
ДТП произошло вчера около 19:15 на 671-м километре трассы, у Красного Бора. 31-летняя жительница Колпино на своём «Рено Сандеро» врезалась в фуру МАН, стоявшую после предыдущей аварии (точнее, в её прицеп). Тягачом управлял 42-летний житель Волгоградской области, он цел. В «Рено» было много несовершеннолетних пассажиров — вероятно, дети женщины. В итоге были госпитализированы четверо: сама водитель «Рено» и годовалый малыш — в состоянии средней степени тяжести, 3-летний ребёнок — в тяжёлом состоянии и 5-летний — в удовлетворительном.
Про хозяйку «Рено» известно, что в этом году её трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: превышение скорости и нарушение правил остановки и стоянки.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на трассе и скоростной автомагистрали. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.