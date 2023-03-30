На КАД погиб водитель «Рапида», влетев в уборочную машину в четвёртой полосе

Вечернее ДТП на юге КАД оказалось смертельным. «Шкода» влетела в уборочную машину.
Подробности рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 30 марта. ДТП случилось вчера около 22:50 на 70-м километре внешнего кольца КАД (Московский район). Комбинированная дорожная машина эксплуатирующей подрядной организации в четвёртой полосе выполняла противогололедную обработку проезжей части. КДМ оборудована комплексом технических средств дорожного движения, в том числе световой индикацией: жёлтыми проблесковыми маячками и стробоскопами. Объехать уборочную машину не смог водитель легковой «Шкоды», он погиб.
«Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет, причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители», — отмечают в учреждении.
По данным «Фонтанки», погибший водитель — житель Карелии. Он работал в петербургской строительной компании и ехал на служебной «Шкоде Рапид». В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.