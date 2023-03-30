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    На КАД погиб водитель «Рапида», влетев в уборочную машину в четвёртой полосе

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    8 комментариев

    Вечернее ДТП на юге КАД оказалось смертельным. «Шкода» влетела в уборочную машину.

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    Подробности рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 30 марта. ДТП случилось вчера около 22:50 на 70-м километре внешнего кольца КАД (Московский район). Комбинированная дорожная машина эксплуатирующей подрядной организации в четвёртой полосе выполняла противогололедную обработку проезжей части. КДМ оборудована комплексом технических средств дорожного движения, в том числе световой индикацией: жёлтыми проблесковыми маячками и стробоскопами. Объехать уборочную машину не смог водитель легковой «Шкоды», он погиб.

    «Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет, причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители», — отмечают в учреждении.

    По данным «Фонтанки», погибший водитель — житель Карелии. Он работал в петербургской строительной компании и ехал на служебной «Шкоде Рапид». В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 8

    Гость30 Мар 2023 в 12:11
    Зато из катки не вышел. Тимка благодарна.
    +0−0
    Ершистый старикашка30 Мар 2023 в 12:04
    в телефоне залипал, наверняка. Как можно не заметить световую сигнализацию? Или, уставший был и засыпал.
    +1−0
    Кулунжу30 Мар 2023 в 10:54
    Леворядный отличился на пустой дороге!
    +1−1
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