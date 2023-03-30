Авария на КАД, фура поперёк Софийской и застрявший автобус в Ручьях: ситуация на дорогах остаётся сложной

Снегопад, обрушившийся на Петербург 30 марта, серьёзно осложнил дорожную остановку. Днём в городе и окрестностях было довольно много аварий. Несколько серьёзных ДТП произошло вечером, о них сообщает телеграм-канал «Мегаполис».
Так, на внешнем кольце КАД перед развязкой с Софийской улицей горожане обратили внимание на сильно повреждённую легковушку, перед которой стояла снегоуборочная машина. Как полагают очевидцы, легковое авто могло врезаться в спецтехнику. На место происшествия прибыло несколько экипажей ДПС.
На Софийской улице перед Усть-Ижорским шоссе развернуло фуру. Тягач с прицепом перекрыл большую часть дороги, оставив для проезда только левую полосу.
А в Ручьях застрял автобус. Машина забуксовала в снегу, заблокировав проезд другим автобусам. Очевидец рассказал «Фонтанке», что транспорт оказался в снежно-ледовой ловушке около 10 часов вечера.