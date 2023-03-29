Трассу М-10 подтопило. Участок перекрыли, объезд через М-11

В Новгородской области 29 марта временно закрыли движение по участку федеральной автодороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург в Крестецком районе.
Как сообщил губернатор региона Андрей Никитин, подтопление произошло на 459-м километре трассы, у населённого пункта Невская. Вода перелилась через дорожное полотно.
«Принято решение о перекрытии участка трассы с организацией объезда по трассе М-11. Сейчас на месте работают оперативные и дорожные службы, ГИБДД, МЧС», — отмечает губернатор.
В Новгородской области продолжается паводок: реки выходят из берегов, затапливая участки, дороги и мосты. В Ленинградской области он тоже уже начался, к тому же сегодня тает снег, которого за последние сутки выпало так много. В двух районах Ленобласти из-за паводка вводят режим повышенной готовности.