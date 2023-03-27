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    Соседний регион уже затапливает. Вода заливает участки, мосты и дороги

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    Весна идёт, и не всегда это приятно. Во многих регионах России начались паводки, в соседней Новгородской области уже затопило десятки участков.

    27 марта в зоне подтопления на территории семи районов Новгородской области находятся 41 приусадебный участок, один низководный мост и пять участков дорог, сообщает региональное ГУ МЧС.

    Активнее всего вода выходит из берегов в Старорусском районе. Там зона подтопления охватила три населённых пункта и 26 участков, а также один мост и две дороги. Шесть участков ушли под воду в Демянском районе, и ещё в пяти районах зафиксированы подтопления участков и дорог.

    Фото: телеграм-канал ГУ МЧС по Новгородской области

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    ВеснаПаводкиПаводокПогода веснойЗатопило водойЗатопило дачиЗатопило дорогиНовгородская область
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