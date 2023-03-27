Соседний регион уже затапливает. Вода заливает участки, мосты и дороги

Весна идёт, и не всегда это приятно. Во многих регионах России начались паводки, в соседней Новгородской области уже затопило десятки участков.



27 марта в зоне подтопления на территории семи районов Новгородской области находятся 41 приусадебный участок, один низководный мост и пять участков дорог, сообщает региональное ГУ МЧС.

