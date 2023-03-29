Рекорд за рекордом. Снег в Петербурге шёл 12 часов, выпало 45 % месячной нормы

Март в Петербурге ставит рекорды. За месяц выпало в два с лишним раза больше осадков, чем обычно. А за сутки — почти половина месячной нормы.

«Как видим, не все печалятся такой погоде, с удовольствием строят фигурки», — рассказывает и показывает 29 марта в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Атмосферный фронт, по его словам, засыпал снегом запад Ленобласти и ещё больше — Петербург. Снег шёл дольше 12 часов. К 9 часам утра прибавилось 13,6 см снега в центре города, 13,3 см в Колпино, 12,5 см в Ломоносове, 10,5 см в Кронштадте. В общей сложности за сутки «в виде снега выпало до 16 мм осадков, что составляет до 45 % от месячной нормы».

«Высота снежного покрова, со вчерашним ночным снегом, сегодня утром составила по Санкт-Петербургу от 14 см в Ломоносове, до 18 см в Кронштадте. В центре города высота снежного покрова 16 см, это почти как в декабре было», — пишет Колесов.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что за всю календарную зиму больше снега в Петербурге было лишь в течение восьми дней в декабре, а также в течение девяти дней марта.



«За март в Санкт-Петербурге уже выпало 75 мм осадков, что составляет более двух месячных норм (208 %). Март-2023 в Северной столице уже стал самым влажным за последние полвека! А у марта ещё три дня в запасе», — рассуждает Леус в своём телеграм-канале.

