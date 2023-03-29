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    Рекорд за рекордом. Снег в Петербурге шёл 12 часов, выпало 45 % месячной нормы

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    Читатель «Фонтанки»

    Март в Петербурге ставит рекорды. За месяц выпало в два с лишним раза больше осадков, чем обычно. А за сутки — почти половина месячной нормы.

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    «Как видим, не все печалятся такой погоде, с удовольствием строят фигурки», — рассказывает и показывает 29 марта в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Атмосферный фронт, по его словам, засыпал снегом запад Ленобласти и ещё больше — Петербург. Снег шёл дольше 12 часов. К 9 часам утра прибавилось 13,6 см снега в центре города, 13,3 см в Колпино, 12,5 см в Ломоносове, 10,5 см в Кронштадте. В общей сложности за сутки «в виде снега выпало до 16 мм осадков, что составляет до 45 % от месячной нормы».

    «Высота снежного покрова, со вчерашним ночным снегом, сегодня утром составила по Санкт-Петербургу от 14 см в Ломоносове, до 18 см в Кронштадте. В центре города высота снежного покрова 16 см, это почти как в декабре было», — пишет Колесов.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что за всю календарную зиму больше снега в Петербурге было лишь в течение восьми дней в декабре, а также в течение девяти дней марта.

    «За март в Санкт-Петербурге уже выпало 75 мм осадков, что составляет более двух месячных норм (208 %). Март-2023 в Северной столице уже стал самым влажным за последние полвека! А у марта ещё три дня в запасе», — рассуждает Леус в своём телеграм-канале.

    «Фонтанка» показывала зимнюю сказку, в которую утром попали петербуржцы. Впрочем, неудобства есть: на дорогах сложно, деревья не выдерживают тяжести снега.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 6

    Гость29 Мар 2023 в 11:45
    Петербург в своей красе
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