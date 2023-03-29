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    Время изумляться. Природа преобразила Петербург

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    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Такой сказочной погоды не было давно. Даже те петербуржцы, которые зиму недолюбливают, не могут удержаться от восхищения. Такую красоту — вот бы на Новый год!

    читатель «Фонтанки» Юрий

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    Сейчас, в начале десятого утра, снегопад продолжается. Это хорошо видно в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    guide-spb.fontanka.ru

    Но весна здесь. Об этом говорят первые цветы, выглядывающие из-под снежного одеяла. Их всё больше и больше. Их показывают подписчики сообществ «Макро клуб СПб» и «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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