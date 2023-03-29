Время изумляться. Природа преобразила Петербург

Такой сказочной погоды не было давно. Даже те петербуржцы, которые зиму недолюбливают, не могут удержаться от восхищения. Такую красоту — вот бы на Новый год!
читатель «Фонтанки» Юрий
Сейчас, в начале десятого утра, снегопад продолжается. Это хорошо видно в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
Но весна здесь. Об этом говорят первые цветы, выглядывающие из-под снежного одеяла. Их всё больше и больше. Их показывают подписчики сообществ «Макро клуб СПб» и «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».