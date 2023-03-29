На дорогах Петербурга сложно. Деревья не выдерживают — на Луначарского повреждены три машины

Выпавший за ночь в Петербурге снег осложняет жизнь пешеходам, автомобилистам и городским службам. Однако на загруженность дорог осадки, видимо, значительного влияния не оказали.
Аномальных пробок «Яндекс» не зафиксировал. Максимальная загруженность дорог утром составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню. В 10:00 в городе обычные 4 балла. Правда, надо учесть, что сейчас школьные каникулы, и в такое время трафик традиционно снижается. В 9:00 сервис отметил «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» — на внутреннем кольце КАД от Красносельского шоссе до реки Новой, 8,9 км.
При этом возрастает опасность падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, не выдерживающих тяжести снега. Как минимум уже один такой случай есть. На проспекте Луначарского, 78/2, дерево рухнуло на три машины, люди не пострадали, сообщает «Фонтанке» читатель Максим.
А вот любители природы сегодня рады. Им природа внезапно подарила настоящую сказку.