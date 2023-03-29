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    В двух районах Ленобласти вводят режим повышенной готовности из-за паводка

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    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал главам администраций Тосненского и Тихвинского районов по согласованию с МЧС ввести режим повышенной готовности в связи с подъёмом воды в реках. Об этом глава 47-го региона сообщил 29 марта в своём телеграм-канале. Он отметил, что соответствующие постановления в районах уже подписаны.

    На странице администрации Тихвинского района в социальной сети отмечается, что 29 марта уровень воды в реке Тихвинке достиг 407 сантиметров. Это уже довольно близко к тревожной отметке в 450 сантиметров. Опасная отметка — 500 сантиметров. Режим повышенной готовности тихвинского звена территориальной системы РСЧС вводится с 9 утра 30 марта, сказано в сообщении администрации.

    Администрация Тосненского района в социальной сети утром 29 марта сообщила, что уровень воды в реке Тосне за сутки поднялся на сантиметр — до 560 сантиметров, в Тигоде вода поднялась на 13 сантиметров — до 505 сантиметров.

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