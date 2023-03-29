В двух районах Ленобласти вводят режим повышенной готовности из-за паводка

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал главам администраций Тосненского и Тихвинского районов по согласованию с МЧС ввести режим повышенной готовности в связи с подъёмом воды в реках. Об этом глава 47-го региона сообщил 29 марта в своём телеграм-канале. Он отметил, что соответствующие постановления в районах уже подписаны.



На странице администрации Тихвинского района в социальной сети отмечается, что 29 марта уровень воды в реке Тихвинке достиг 407 сантиметров. Это уже довольно близко к тревожной отметке в 450 сантиметров. Опасная отметка — 500 сантиметров. Режим повышенной готовности тихвинского звена территориальной системы РСЧС вводится с 9 утра 30 марта, сказано в сообщении администрации.

