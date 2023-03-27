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    «Адский водоворот». Областные дорожники показали, как отбивают дороги у весенних рек

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    В Ленобласти начался паводок, талая вода и разливающиеся реки захватывают региональные дороги. Где-то хулиганит природа, а где-то в потопе виноваты сами люди. Областные дорожники показали, как борются с водой, особенно впечатляющее видео сняли под Лугой.

    дорожный комитет Ленобласти

    В минувшие выходные разлилась река Череменка, что в Лужском районе, рассказали 27 марта в дорожном комитете Ленобласти. Под Лугой забило льдом, ветками и грязью трубу, уложенную под дорогой на деревню Клуколово, и вода полилась сверху по проезжей части. Засор пробивали ковшом — получился «адский водоворот». Пробку удалось пробить, дорогу подсыпали, но за ситуацией дорожники будут следить.

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    Под Гатчиной талые воды пришли в поселок Дружная Горка. Там подтопило километр дороги в сторону Сиверского. Ситуацию осложнило то, что ливневая канализация у местного стекольного завода не работает. Сейчас на месте работают дорожники — откачивают воду помпой и дренажными насосами. О том, что происходит в самой Гатчине, писала «Фонтанка».

    Совсем другое дело в поселке Ленинское около Репино. Там образованию большой лужи на дороге поспособствовали местные, закрыв все заборами так, что воде просто некуда уходить. «Часть откачали, знаки поставили, собрали комиссию с ГИБДД, решаем, что делать», — пишут в телеграм-канале Dorogi_lo.

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