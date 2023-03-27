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    В Гатчине двор превратился в бассейн. Перебираться предлагают вплавь

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    В Гатчинском районе Ленобласти один из дворов превратился в непроходимый бассейн. О весеннем половодье, которое застало людей врасплох, 27 марта сообщает 47news.

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    Водоём образовался во дворе домов № 18, корпус 1 и 3 на улице Авиатриссы Зверевой. По словам местного жителя, его появление может быть связано с засорением ливневой канализации или водоприёмного колодца. Перебираться сейчас можно чуть ли не вплавь.

    В МУП «Водоканал» Гатчины объяснили, что канализация там не забита, но работает не в полную силу.

    Диспетчер рассказал, что объём поступающей воды превышает пропускную способность из-за большого количества талых осадков. «Вообще ливневой канализации на Аэродроме нет как таковой, все попадает в коллектор, это происходит медленно», — добавили там.

    В МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» заявили, что из-за отсутствия ливневой канализации затопления происходят на участке постоянно. Откачкой воды, как и «Водоканал», они не занимаются.

    Ситуация находится под контролем администрации Гатчинского района.

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