В Гатчине двор превратился в бассейн. Перебираться предлагают вплавь

В Гатчинском районе Ленобласти один из дворов превратился в непроходимый бассейн. О весеннем половодье, которое застало людей врасплох, 27 марта сообщает 47news.

Водоём образовался во дворе домов № 18, корпус 1 и 3 на улице Авиатриссы Зверевой. По словам местного жителя, его появление может быть связано с засорением ливневой канализации или водоприёмного колодца. Перебираться сейчас можно чуть ли не вплавь.

В МУП «Водоканал» Гатчины объяснили, что канализация там не забита, но работает не в полную силу.

Диспетчер рассказал, что объём поступающей воды превышает пропускную способность из-за большого количества талых осадков. «Вообще ливневой канализации на Аэродроме нет как таковой, все попадает в коллектор, это происходит медленно», — добавили там.



В МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» заявили, что из-за отсутствия ливневой канализации затопления происходят на участке постоянно. Откачкой воды, как и «Водоканал», они не занимаются.

