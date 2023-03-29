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    В Московском зоопарке проснулись медведи. Их угощали тыквой и салатом

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    Весна началась, по крайней мере — в Москве. О пробуждении медведей, которое символизирует старт нового сезона, 29 марта рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.

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    Животные начали выходить из сна ещё несколько дней назад, но только сегодня их позвали на улицу. Момент приглашения под открытое небо в зверинце называют торжественным.

    Московский зоопарк

    «Роза вышла впервые с ноября, а Аладдин пока в целом решил повременить — что ж, настроение, дождь, всё бывает. За него вышла Бабуля — соседняя гималайская медведица», — рассказали в пресс-службе.

    Впрочем, дверь Аладдина теперь открыта. Его никто не торопит, и он может показаться на улице, когда пожелает.

    Первое угощение после сна — тыква, салат «Айсберг» и морковь. Всего понемножку, чтобы постепенно запускать пищеварение.

    «Медведи с аппетитом попробовали предложенное и пошли обратно поваляться. В мартовский дождик лучше лишний раз погреться в уютной берлоге», — подытожили в зоопарке.

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