В Московском зоопарке проснулись медведи. Их угощали тыквой и салатом

Весна началась, по крайней мере — в Москве. О пробуждении медведей, которое символизирует старт нового сезона, 29 марта рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.

Животные начали выходить из сна ещё несколько дней назад, но только сегодня их позвали на улицу. Момент приглашения под открытое небо в зверинце называют торжественным.

«Роза вышла впервые с ноября, а Аладдин пока в целом решил повременить — что ж, настроение, дождь, всё бывает. За него вышла Бабуля — соседняя гималайская медведица», — рассказали в пресс-службе.



Впрочем, дверь Аладдина теперь открыта. Его никто не торопит, и он может показаться на улице, когда пожелает.

