В Московском зоопарке проснулись медведи. Их угощали тыквой и салатом

Весна началась, по крайней мере — в Москве. О пробуждении медведей, которое символизирует старт нового сезона, 29 марта рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.
Животные начали выходить из сна ещё несколько дней назад, но только сегодня их позвали на улицу. Момент приглашения под открытое небо в зверинце называют торжественным.
Московский зоопарк
«Роза вышла впервые с ноября, а Аладдин пока в целом решил повременить — что ж, настроение, дождь, всё бывает. За него вышла Бабуля — соседняя гималайская медведица», — рассказали в пресс-службе.
Впрочем, дверь Аладдина теперь открыта. Его никто не торопит, и он может показаться на улице, когда пожелает.
Первое угощение после сна — тыква, салат «Айсберг» и морковь. Всего понемножку, чтобы постепенно запускать пищеварение.
«Медведи с аппетитом попробовали предложенное и пошли обратно поваляться. В мартовский дождик лучше лишний раз погреться в уютной берлоге», — подытожили в зоопарке.