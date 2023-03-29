Петербург заселяют крошечные снеговики. Один из них поражает «шевелюрой»

Снег в конце марта может стать поводом для грусти, но не для тех, кто умеет превращать холодные осадки в смешные фигурки. Фотографиями миниатюрных снеговиков утром 29 марта поделилась читательница «Фонтанки».
У одного из них выдающаяся «шевелюра» в виде трёх торчащих палок и такой же незаурядный нос. Им он указывает на снежного брата — тот стоит хотя и без волос, но с раскидистой веткой в руке.
Снежную скульптуру показывал и главный синоптик города Александр Колесов. Он рассказал, что атмосферный фронт засыпал снегом часть западной территории Ленобласти, но в большей степени досталось Петербургу. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков.