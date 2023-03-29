    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    Петербург заселяют крошечные снеговики. Один из них поражает «шевелюрой»

    1193
    обсудить

    Снег в конце марта может стать поводом для грусти, но не для тех, кто умеет превращать холодные осадки в смешные фигурки. Фотографиями миниатюрных снеговиков утром 29 марта поделилась читательница «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    У одного из них выдающаяся «шевелюра» в виде трёх торчащих палок и такой же незаурядный нос. Им он указывает на снежного брата — тот стоит хотя и без волос, но с раскидистой веткой в руке.

    ПоделитьсяПоделиться

    Снежную скульптуру показывал и главный синоптик города Александр Колесов. Он рассказал, что атмосферный фронт засыпал снегом часть западной территории Ленобласти, но в большей степени досталось Петербургу. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегСнегопадСнег в мартеПогода в ПетербургеПогода весной
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close