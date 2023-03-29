В Кремле заявили, что достигнут цели РФ на Украине военным путем: новости СВО за 29 марта

В Кремле считают, что путем дипломатии целей России в случае с Украиной не достичь Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 марта.

Петербуржцу дали 5,5 года за комментарии в соцсетях — его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 54-летнего местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще четыре года ему нельзя будет администрировать никакие интернет-ресурсы. Как сообщает «Фонтанка», его признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ и призывах к экстремизму. Мужчина вину не признал. Уголовное дело на осужденного завели после антивоенных постов в паблике «Питерские копатели». Задержали его в июне 2022 года. Мужчина оказался «черным копателем», в ходе обысков кроме телефона и ноутбука у него изъяли находки времен ВОВ, что он извлек из земли во время поисков.

Первый российский мобильный бункер на колесах отправили в зону СВО Завод «Доргеотех» отправил для российских военных первый мобильный бункер на колесах, который можно использовать в качестве передвижного укрытия, блокпоста или КПП. Как сообщают на предприятии, бункер изготовлен из металла, внутри есть четыре спальных места и кухонная утварь. При необходимости он может вместить до восьми человек. — Откидной столик, специальные приспособления для просушки белья и обуви и маленькая печь, которая позволяет уже через полчаса иметь температуру +23 градуса, — перечислил директор компании «Доргеотех» Алексей Девятилов комплектацию мобильного бункера. — Его можно размещать в траншее и легко выдергивать — он на колесах. Транспортируется автомобилями УАЗ, «Нива».

Доргеотех / YouTube.com

Размер убежищ составляет от 2,5 до 6 метров, вес — от 1,4 до 2,5 тонны. Бункеры позволяют надежно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает выстрелы из гаубицы.



На заводе разработали целый ряд различных бункеров и сейчас ожидают решения Минобороны, чтобы в будущем развернуть полномасштабное производство.



Доргеотех / YouTube.com

Песков заявил, что цели России на Украине будут достигаться военным путем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент целей России в случае с Украиной нельзя достичь дипломатичным путем.



— Цели Российской Федерации могут достигаться различными путями — это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим в настоящий момент невозможно, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, то военными, то есть посредством проведения специальной военной операции, — сказал Песков на ежедневном брифинге. Песков добавил, что основными целями СВО остаются «обеспечение безопасности в новых российских регионах и России в более широком контексте». — Если иметь в виду войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами. Гибридная война, развязанная ими, — это надолго. Нам нужны твердость и единение вокруг президента, — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, сколько может длиться спецоперация.



Полковника Росгвардии обвинили в поставке неисправных беспилотников для охраны Крымского моста СК России обвиняет полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для охраны Крымского моста. Волкову грозит до 10 лет лишения свободы по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. В суде он вину не признал.

— При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА, — цитирует ТАСС слова военного следователя в суде. По версии следствия, Волков заключил госконтракт на общую сумму 395 с половиной миллионов рублей на поставку двух комплексов по борьбе с беспилотниками. Позже выяснилось, что технические характеристики комплексов не позволяли успешно решать задачи по борьбе с современными БПЛА.

Защита Волкова настаивает на том, что в силу занимаемой должности он не мог сам принимать решения по приобретению комплексов. Путин назначил главу правительства ДНР врио губернатора Омской области Владимир Путин принял заявление губернатора Омской области Александра Буркова об отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. — В связи с заявлением губернатора Омской области Буркова А. Л . о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: принять отставку губернатора Омской области Буркова А. Л . по собственному желанию. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, — говорится в указе президента.

