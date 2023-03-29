Петербургского копателя приговорили к пяти с половиной годам колонии за фейки о российской армии

Московский районный суд 29 марта огласил приговор в отношении копателя Олега Белоусова. Его признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ и призывах к экстремизму.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Белоусову назначено наказание в виде 5 с половиной лет лишения свободы в ИК общего режима. Еще 4 года ему нельзя будет администрировать никакие интернет-ресурсы. Мужчина вину не признал.



«Фонтанка» писала, что сотрудники петербургского Центра «Э» задержали петербуржца в июне прошлого года. В ходе осмотра квартиры у него изъяли телефон, ноутбук и находки времен ВОВ, что он извлек из земли в ходе поисков. Задерживали Белоусова жестко, предварительно вырвав дверь из стены. ГУ МВД публиковало кадры оперативной съемки.

