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    Петербургского копателя приговорили к пяти с половиной годам колонии за фейки о российской армии

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    Московский районный суд 29 марта огласил приговор в отношении копателя Олега Белоусова. Его признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ и призывах к экстремизму.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Белоусову назначено наказание в виде 5 с половиной лет лишения свободы в ИК общего режима. Еще 4 года ему нельзя будет администрировать никакие интернет-ресурсы. Мужчина вину не признал.

    «Фонтанка» писала, что сотрудники петербургского Центра «Э» задержали петербуржца в июне прошлого года. В ходе осмотра квартиры у него изъяли телефон, ноутбук и находки времен ВОВ, что он извлек из земли в ходе поисков. Задерживали Белоусова жестко, предварительно вырвав дверь из стены. ГУ МВД публиковало кадры оперативной съемки.

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