В Италии создают музей фашизма. Антифашисты боятся, что он станет меккой для ностальгирующих по тем временам

В итальянском городе Сало, расположенном неподалеку от города Брешиа на берегу озера Гарда, осенью 2023 года хотят открыть музей фашизма. Об этом 28 марта сообщает The Art Newspaper.



Новый музей станет первым по этой теме в стране. В городе Сало в 1943–1945 годах заседало правительство Итальянской социальной республики во главе с Муссолини — собственно, такое наименование (Музей Итальянской социальной республики) и получит новая институция.



По словам кураторов Роберто Кьярини, Елены Пала и Джузеппе Парлато, на которых ссылается издание, «экспонаты прольют больше света на неоднозначный период итальянской истории».

