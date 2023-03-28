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    Музеи

    В Италии создают музей фашизма. Антифашисты боятся, что он станет меккой для ностальгирующих по тем временам

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    6 комментариев

    В итальянском городе Сало, расположенном неподалеку от города Брешиа на берегу озера Гарда, осенью 2023 года хотят открыть музей фашизма. Об этом 28 марта сообщает The Art Newspaper.

    Новый музей станет первым по этой теме в стране. В городе Сало в 1943–1945 годах заседало правительство Итальянской социальной республики во главе с Муссолини — собственно, такое наименование (Музей Итальянской социальной республики) и получит новая институция.

    По словам кураторов Роберто Кьярини, Елены Пала и Джузеппе Парлато, на которых ссылается издание, «экспонаты прольют больше света на неоднозначный период итальянской истории».

    Однако местные активисты видят опасность в том, что музей может стать меккой для ностальгирующих по временам Муссолини: среди тех, кто поддерживает создание музея, — влиятельный бизнесмен, которого считают поклонником политического лидера.

    В музее могут выставлять вырезки из газет, фотографии, фрагменты кинохроники, письма и личные вещи граждан той поры. Он может разместиться на одном из этажей Музея Сало, который работает в городе.

    Новый музей обойдется в 235 тысяч евро, из которых 100 тыс. выделены властями Ломбардии и еще 30 тыс. — администрацией города, остальное — частные пожертвования.

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    МузеиИталия
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    Комментарии 6

    Cashmare28 Мар 2023 в 16:56
    сало и фашизм, какое совпадение
    +0−0
    Читатель №1536228 Мар 2023 в 16:49
    История развивается по спирали, что сказать. Ждём расцвета неонациков в Европе.
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 16:32
    Многие экспонаты туда приедут из современной России(((
    +1−1
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