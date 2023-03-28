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    Боевые действия на Украине

    Путин: Вся страна переживает из-за гибели мобилизованных в Макеевке

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    Из-за гибели мобилизованных из Самарской области 1 января в Макеевке (ДНР) переживает вся страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором области Дмитрием Азаровым.

    Глава региона рассказал, что произошедшее стало тяжелым ударом и испытанием для всей Самарской области. «Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми», — добавил он.

    «Вся страна переживает», — ответил Путин.

    Азаров уточнил, что более-менее достоверная информация стала появляться к концу 1 января, на следующий день был создан региональный штаб.

    «6 января первый борт прибыл на самарскую землю с ранеными бойцами. В дальнейшем был и второй борт. Они были доставлены в большей части на самарскую землю. <…> Часть бойцов были направлены в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы», — рассказал главе государства губернатор Самарской области.

    О гибели мобилизованных при обстреле Макеевки из HIMARS сообщило Минобороны РФ 2 января. К 4 января стало известно о 89 погибших, среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны РФ заявили, что военные массово включали мобильные телефоны, хотя это запрещено, и противник смог запеленговать сигнал.

    По словам губернатора Самарской области, среди погибших в Макеевке были жители этого региона. Траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение наградить за героизм шестерых военнослужащих, которые спасали товарищей в Макеевке.

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