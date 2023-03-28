Путин: Вся страна переживает из-за гибели мобилизованных в Макеевке

Из-за гибели мобилизованных из Самарской области 1 января в Макеевке (ДНР) переживает вся страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором области Дмитрием Азаровым.



Глава региона рассказал, что произошедшее стало тяжелым ударом и испытанием для всей Самарской области. «Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми», — добавил он.



«Вся страна переживает», — ответил Путин.



Азаров уточнил, что более-менее достоверная информация стала появляться к концу 1 января, на следующий день был создан региональный штаб.

