Путин: Вся страна переживает из-за гибели мобилизованных в Макеевке

Из-за гибели мобилизованных из Самарской области 1 января в Макеевке (ДНР) переживает вся страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором области Дмитрием Азаровым.
Глава региона рассказал, что произошедшее стало тяжелым ударом и испытанием для всей Самарской области. «Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми», — добавил он.
«Вся страна переживает», — ответил Путин.
Азаров уточнил, что более-менее достоверная информация стала появляться к концу 1 января, на следующий день был создан региональный штаб.
«6 января первый борт прибыл на самарскую землю с ранеными бойцами. В дальнейшем был и второй борт. Они были доставлены в большей части на самарскую землю. <…> Часть бойцов были направлены в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы», — рассказал главе государства губернатор Самарской области.
О гибели мобилизованных при обстреле Макеевки из HIMARS сообщило Минобороны РФ
По словам губернатора Самарской области, среди погибших в Макеевке были жители этого региона. Траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение наградить за героизм шестерых военнослужащих, которые спасали товарищей в Макеевке.