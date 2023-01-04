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    Боевые действия на Украине

    Бойцов, вытаскивавших людей из-под руин в Макеевке, наградят

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    Президент РФ Путин принял решение наградить за героизм шестерых военнослужащих, которые спасали товарищей в Макеевке. Об этом 4 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе посещения раненых в больнице.

    Бойцы выбирались из разрушенного здания и снова возвращались туда, чтобы вытаскивать людей из-под завалов.

    Удар по Макеевке был нанесён 1 января в 00:01, снаряды попали в здание, где находились российские военнослужащие. К 4 января стало известно о 89 погибших, среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны заявили, что военные массово включали мобильные телефоны, хотя это запрещено, и противник смог запеленговать сигнал.

    По словам губернатора Самарской области, среди погибших в Макеевке были жители этого региона. Траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

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