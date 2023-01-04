Бойцов, вытаскивавших людей из-под руин в Макеевке, наградят

Президент РФ Путин принял решение наградить за героизм шестерых военнослужащих, которые спасали товарищей в Макеевке. Об этом 4 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе посещения раненых в больнице.



Бойцы выбирались из разрушенного здания и снова возвращались туда, чтобы вытаскивать людей из-под завалов.



Удар по Макеевке был нанесён 1 января в 00:01, снаряды попали в здание, где находились российские военнослужащие. К 4 января стало известно о 89 погибших, среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны заявили, что военные массово включали мобильные телефоны, хотя это запрещено, и противник смог запеленговать сигнал.

