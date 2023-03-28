    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    754мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.57eur82.29

    В лагере под Казанью футбольные ворота упали на детей. Один в реанимации

    944
    6 комментариев

    Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства, при которых подросток получил серьёзные травмы в детском лагере под Казанью 27 марта.

    Как сообщает прокуратура Татарстана, 13-летний школьник пострадал в молодёжном центре «Волга». В понедельник незадолго до половины четвёртого часа дня на него упали футбольные ворота.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram.
    ПоделитьсяПоделиться

    Мальчика с травмами головы и тела доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы в Казани.

    Следствие ищёт признаки оказания услуг, не отвечающих признакам безопасности.

    116.ru уточняет, что молодежный центр «Волга» в Лаишевском районе Татарстана полностью принадлежит республике, его учредитель — министерство по делам молодёжи. Судя по видео, опубликованному в группе «Происшествия.Татарстан», ворота упали, когда на них повисли двое детей.

    Две недели назад аналогичный случай произошёл в Саратовской области. Погибла 10-летняя девочка.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Детская травмаФутбольные воротаФутбольные ворота упали на школьника
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close