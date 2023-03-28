В лагере под Казанью футбольные ворота упали на детей. Один в реанимации

Как сообщает прокуратура Татарстана, 13-летний школьник пострадал в молодёжном центре «Волга». В понедельник незадолго до половины четвёртого часа дня на него упали футбольные ворота.

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства, при которых подросток получил серьёзные травмы в детском лагере под Казанью 27 марта.

Мальчика с травмами головы и тела доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы в Казани.

116.ru уточняет, что молодежный центр «Волга» в Лаишевском районе Татарстана полностью принадлежит республике, его учредитель — министерство по делам молодёжи. Судя по видео, опубликованному в группе «Происшествия.Татарстан», ворота упали, когда на них повисли двое детей.

Две недели назад аналогичный случай произошёл в Саратовской области. Погибла 10-летняя девочка.