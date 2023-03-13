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    Под Энгельсом футбольные ворота насмерть придавили ребёнка. Задержаны чиновник и экс-директор фирмы

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    В Энгельсе задержаны двое подозреваемых по делу о смертельных травмах, полученных 10-летним ребёнком на спортивной площадке. Об этом 13 марта сообщает Следственный комитет по Саратовской области.

    Халатность, повлёкшую по неосторожности причинение тяжкого вреда, вменяют главе Безымянского муниципального образования Энгельсского района, на балансе которого находится площадка. Бывшего директора «Энгельсремонта» допрашивают по статье об оказании небезопасных услуг.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    По данным следствия, днём в субботу на Школьной улице в селе Титоренко ворота для мини-футбола упали вместе с девочкой, которая забралась на них и раскачивалась. Ребёнка придавило, игравшие там же дети бросились за помощью к взрослым.

    Скорая увезла пострадавшую в Саратов. По предварительным данным министра здравоохранения области, она была в коме, травмы оказались несовместимы с жизнью. Вечером того же дня стало известно, что девочка умерла.

    В прокуратуре региона уточнили, что ворота на спортплощадке закреплены не были.

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