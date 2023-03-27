Большое (не) выравнивание. Рассказываем, что за светящиеся точки могут появиться над Петербургом

Астрономическое явление обещают в петербургском Планетарии
Как сообщают, во вторник после захода солнца можно будет наблюдать Большое планетарное выравнивание, которое также называют весенним парадом планет.
«Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера встанут в одну линию в юго-западной части небосвода», — рассказывают в Планетарии.
Всех участников невооруженным глазом не увидеть. Так, разглядеть Уран удастся только в бинокль или телескоп. Искать его нужно рядом с Венерой — самым ярким объектом в небе после Луны. Опознать ее, как обещают, можно будет легко.
«Ниже под ними и чуть выше горизонта — Юпитер и Меркурий. Возглавит планетарный парад Марс, расположившись выше всех, неподалеку от Луны», — уточняют в сообщении. И предупреждают, что мешать может не только отсутствие телескопа, но и погода.
В Московском планетарии от явления особой зрелищности не ждут. Как сообщают, без дополнительных приборов увидеть можно будет только самых ярких участников: Венеру и Марс.
«Ситуацию видимости планет на небосводе в конце марта нельзя назвать парадом. По вечерам видны всего две планеты — Венера и Марс. Рядом с Венерой в телескоп при ясной погоде можно найти Уран. Юпитер с Меркурием сейчас вблизи Солнца, 28 марта они окажутся недалеко друг от друга (в
В начале месяца Венера нарушала покой и сон жителей российских городов вместе с Юпитером. Не привлекающее ранее внимания сближение планет вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях на фоне новостей про беспилотники и странные летающие объекты в небе по всему земному шару.