Большое (не) выравнивание. Рассказываем, что за светящиеся точки могут появиться над Петербургом

Астрономическое явление обещают в петербургском Планетарии № 1 28 марта. Всматриваться в небо нужно после заката и не переживать, если какая-то точка покажется необычно яркой, — это снова Венера.

Как сообщают, во вторник после захода солнца можно будет наблюдать Большое планетарное выравнивание, которое также называют весенним парадом планет.

«Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера встанут в одну линию в юго-западной части небосвода», — рассказывают в Планетарии.

Всех участников невооруженным глазом не увидеть. Так, разглядеть Уран удастся только в бинокль или телескоп. Искать его нужно рядом с Венерой — самым ярким объектом в небе после Луны. Опознать ее, как обещают, можно будет легко.