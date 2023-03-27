    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    752мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.57eur82.29

    Большое (не) выравнивание. Рассказываем, что за светящиеся точки могут появиться над Петербургом

    2134
    3 комментария

    Астрономическое явление обещают в петербургском Планетарии № 1 28 марта. Всматриваться в небо нужно после заката и не переживать, если какая-то точка покажется необычно яркой, — это снова Венера.

    Как сообщают, во вторник после захода солнца можно будет наблюдать Большое планетарное выравнивание, которое также называют весенним парадом планет.

    «Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера встанут в одну линию в юго-западной части небосвода», — рассказывают в Планетарии.

    Всех участников невооруженным глазом не увидеть. Так, разглядеть Уран удастся только в бинокль или телескоп. Искать его нужно рядом с Венерой — самым ярким объектом в небе после Луны. Опознать ее, как обещают, можно будет легко.

    «Ниже под ними и чуть выше горизонта — Юпитер и Меркурий. Возглавит планетарный парад Марс, расположившись выше всех, неподалеку от Луны», — уточняют в сообщении. И предупреждают, что мешать может не только отсутствие телескопа, но и погода.

    В Московском планетарии от явления особой зрелищности не ждут. Как сообщают, без дополнительных приборов увидеть можно будет только самых ярких участников: Венеру и Марс.

    «Ситуацию видимости планет на небосводе в конце марта нельзя назвать парадом. По вечерам видны всего две планеты — Венера и Марс. Рядом с Венерой в телескоп при ясной погоде можно найти Уран. Юпитер с Меркурием сейчас вблизи Солнца, 28 марта они окажутся недалеко друг от друга (в 1,25°). На закате они располагаются очень низко у горизонта, и увидеть их в ярких лучах заходящего Солнца практически невозможно», — расстраивают в астрономы.

    В начале месяца Венера нарушала покой и сон жителей российских городов вместе с Юпитером. Не привлекающее ранее внимания сближение планет вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях на фоне новостей про беспилотники и странные летающие объекты в небе по всему земному шару.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Парад планетПланетарий
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close