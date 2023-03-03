Почему горожане массово стали видеть «НЛО» и что стоит знать, глядя на небо? Ответы астронома

«Фонтанка» уже объясняла: когда вы в последние дни видели две светящихся точки в небе совсем рядом друг с другом, это были Венера (та, что поярче) и Юпитер. С точки зрения науки это называется «соединение планет». Такое бывает довольно часто, а если точнее — каждый год какие-то планеты да оказываются (но только визуально!) рядом друг с другом.



Из «небесных шоу» подобного рода больше на слуху парад планет — это когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию. Но увидеть их все разом (если вы, конечно, находитесь на Земле) не получится, потому что наша планета — также участница парада, и притом не крайняя. Так что «внутренние» планеты (те, что находятся ближе к Солнцу, чем мы) — то есть Меркурий и Венера — будут в этот момент с одной стороны от Земли, а «внешние», начиная с Марса, — с другой стороны.



Никаких затмений от соединения планет, конечно, не происходит, но возможны «прохождения» — когда какая-то из планет при этом может заходить за Луну. Понаблюдать за этим может быть интересно, например, для астрофотосъемки.

