Почему горожане массово стали видеть «НЛО» и что стоит знать, глядя на небо? Ответы астронома

После загадочной истории с истребителями над Петербургом горожане, судя по массовым обращениям в редакцию «Фонтанки», стали чаще смотреть на ночное небо и замечать непривычную картину. О том, почему небесные тела родной Солнечной системы вдруг вызвали панику и что способно удивить самих астрономов — мы узнали в Пулковской обсерватории. И нам объяснили как гуманитариям простым языком.
Что так ярко светится на небе на самом деле?
«Фонтанка» уже объясняла: когда вы в последние дни видели две светящихся точки в небе совсем рядом друг с другом, это были Венера (та, что поярче) и Юпитер. С точки зрения науки это называется «соединение планет». Такое бывает довольно часто, а если точнее — каждый год какие-то планеты да оказываются (но только визуально!) рядом друг с другом.
Из «небесных шоу» подобного рода больше на слуху парад планет — это когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию. Но увидеть их все разом (если вы, конечно, находитесь на Земле) не получится, потому что наша планета — также участница парада, и притом не крайняя. Так что «внутренние» планеты (те, что находятся ближе к Солнцу, чем мы) — то есть Меркурий и Венера — будут в этот момент с одной стороны от Земли, а «внешние», начиная с Марса, — с другой стороны.
Никаких затмений от соединения планет, конечно, не происходит, но возможны «прохождения» — когда какая-то из планет при этом может заходить за Луну. Понаблюдать за этим может быть интересно, например, для астрофотосъемки.
Почему именно сейчас планеты так заметны? Так же раньше не было!
Планеты человечество видит всю свою историю, соединения тоже бывают часто — так почему же сейчас, как говорится, поднялся хайп?
«Просто и Венера, и Юпитер — очень яркие, их хорошо видно невооруженным глазом», — объясняет кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Пулковской обсерватории Ольга Циопа.
Планеты довольно часто друг к другу «подходят», расстояние всего в несколько градусов между ними — это закономерно.
«Все планеты находятся в плоскости эклиптики, в одной плоскости, — продолжает ученый. — Земля вращается вокруг Солнца, и ясно, что рано или поздно в году она будет в такой позиции, с которой две планеты окажутся рядом — обычно это несколько градусов. Но просто сейчас мы увидели две самых ярких планеты — Юпитер и Венеру, они хорошо заметны — поэтому все обратили внимание».
Кроме того, в Петербурге, наконец, была хорошая погода, не было туч, которые закрывали бы картину. Насчет того, стал ли чище воздух, — рассуждать трудно: в таком крупном городе, как Петербург, такое вряд ли возможно, но в теории могли как-то помочь сильные ветра, которые и правда были на неделе.
Это только оптический эффект или они и вправду сблизились?
Никакого сближения планет де-факто на самом деле не происходит. И вот почему.
«Как они могут сблизиться между собой, если орбита Венеры находится внутри орбиты Земли? Это чисто визуальный эффект, ничего больше. Красиво, да. Но и только», — продолжают отвечать на школьные вопросы в Пулковской обсерватории.
Что ярче всего светит в небе ночью?
Чисто для абстрактной оценки посмотрим на цифры, характеризующие яркость объектов, их блеск. Чем меньше значение звездной величины, тем ярче объект.
Венера — минус четвертой звездной величины, а Юпитер — минус второй. А самая яркая звезда — минус первой, это Сириус. Вега, которая летом у нас в зените, самая яркая северная звезда, — нулевая. А между каждой величиной яркость изменяется в два с половиной раза.
Эту систему оценки ввел еще Гиппарх в Древней Греции, обозначив первой величиной все самые яркие звезды, а те, что почти не видно, шестой. Но, кроме звезд, были (и есть) еще планеты. Некоторые из них существенно ярче, но не все: например, Меркурий близок к Солнцу, он всегда на фоне зари и его плохо видно. Так вот, после Солнца и Луны Венера — самый яркий объект на небе.
Бывали, конечно, случаи, когда вспыхивала сверхновая звезда или прилетала яркая комета. Но последняя сверхновая, наблюдавшаяся в нашей Галактике, была в 1604 году. Кометы были и позднее, например комета Уэста в 1976-м или комета 1812 года с хвостом через все небо. Но их яркость была интегральной (усредненной. — Прим. ред.): комета — протяженный объект.
Что еще ярко светит в небе, кроме звезд, но не НЛО?
Из очевидного: ярким на севере может быть полярное сияние, может быть гало, причем не только солнечное (оно периодически появляется в новостях на «Фонтанке»), но и лунное. Наверняка все хоть раз в жизни да видели в небе эти радужные круги и «ложные Солнца», так вот у Луны тоже бывает лунная радуга (парселена).
Вблизи экватора можно увидеть зодиакальный свет: это пыль, которая скопилась в Солнечной системе и светится — вечером и утром. Ее видно как слабое свечение в области эклиптики. Кстати, кандидатскую диссертацию по этому явлению писал рок-музыкант Брайан Мэй, игравший в группе Queen.
За чем еще интересно понаблюдать в космосе невооруженным взглядом?
Кроме Венеры, Юпитера и Луны из города обычно ничего не увидеть — надо ехать за город. А там можно увидеть как минимум Млечный путь.
Зная, как выглядит конфигурация созвездий, можно понаблюдать за ними: планеты могут кое-что поменять. Например, клешня Скорпиона вдруг ухватит «лишнюю звезду», которая на самом деле окажется просто вошедшим туда Ураном. Но это касается только зодиакальных созвездий, расположенных по эклиптике, там, где движется Солнце. А может возникнуть и новая звезда — например, в 1975 году такую можно было увидеть в созвездии Лебедя.
Также ученый напоминает о метеорных потоках, «расписание» которых можно проверить в интернете. Главное — обратить внимание на радиант (область небесной сферы) — ориентир, на какое созвездие надо смотреть, чтобы вовремя увидеть падающую звезду и успеть загадать желание.
Наблюдать можно и за спутниками. Особенно интересно, когда летит МКС: она большая, яркая, да еще и вращается — у нее меняется блеск. Но ее непросто застать. А спутников сейчас много, и люди с хорошим зрением и в хороших погодных условиях могут ими легко полюбоваться.
Недавно с Земли можно было увидеть комету. Они постепенно рассыпаются, когда комета подходит к Солнцу, в итоге получается пылевое облачко, которое вытягивается по сильно вытянутой орбите.
Например, комета Галлея появляется раз в
Я вижу «НЛО». Что делать дальше?
В общем, если вы видите в небе что-то странное, то прикиньте сначала, не подходит ли оно под один из перечисленных выше вариантов. Если никак не вписывается, а выглядит уж очень эффектно — можете позвонить в Пулковскую обсерваторию, там всё объяснят.
А если объект не слишком вас взволновал, но явление в памяти засело — приходите на экскурсию в Пулковскую обсерваторию, там подробно всё расскажут. И не стесняйтесь задавать свои вопросы, это в порядке вещей.
Что интересно самим ученым, или Летит ли сейчас на Землю астероид?
«Не так давно была смешная ситуация, — поделились напоследок с «Фонтанкой» в Пулковской обсерватории. — Рассматривали астероиды, считали их орбиты и вдруг нашли астероид, который — сразу не понять, в какую сторону летит: то ли от Земли, то ли четко на Землю. А потом выяснилось, что это всего лишь ступень ракеты «Центавр», которая была запущена в 1966 году и про нее уже просто все забыли».