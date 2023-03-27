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    Серые цапли ждали весну в Ленобласти. Посмотрите, как птицы пережили зиму

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    На одном из озер в Ленинградской области на зимовку осталась стая цапель. Птицы выбрали место, в котором вода не замерзает из-за быстрого течения впадающей в озеро реки, чтобы охотиться. За тем, как зимовали цапли, наблюдал автор телеграм-канала johndrkn_photo, его фотографии 27 марта опубликовал канал «Астро Фото Болото».

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    Фотографу приходилось приходить на озеро до рассвета и сидеть под тентом в ожидании цапель. Эти птицы очень осторожны — в случае малейшей опасности они сразу же улетают.

    Напомним, что ранее биолог Павел Глазков рассказал, что на озере насчитали 35 цапель. Такое скопление птиц, оставшихся на зимовку, в Ленобласти наблюдали впервые. Обычно серые цапли зимовать улетают в Африку или Западную Европу.

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