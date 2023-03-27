Жителя Приморья оштрафовали и оставили без мобильного телефона за тигриные фейки

Жителя Приморья привлекли к ответственности за недостоверную информацию в Интернете. Мужчине придется заплатить штраф и расстаться с гаджетом из-за фейков про появление хищника, сообщает 27 марта центр «Амурский тигр».
В начале 23 года жительница села Яковлевки сообщила в полицию, что на улице может находиться амурский тигр и показала фотографию, якобы сделанную очевидцем.
Ни тигра, ни его следов на месте не нашли, зато выяснили, что фотография отправилась гулять по Сети с легкой руки 30-летнего жителя села, который скачал ее в Интернете.
На мужчину составили протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в СМИ и в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественного порядка»).
Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией мобильного телефона.