В Театре имени Ленсовета заменили спектакль Бориса Павловича. Раньше его не смогли показать на «Золотой маске»

Театр имени Ленсовета анонсировал замену апрельского показа спектакля Бориса Павловича «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». 18 апреля вместо него публике покажут «Ревизор» — информация об этом 25 марта появилась на сайте театра.
Постановка стоит пока в афише на 18 мая — но имя режиссера не указано. Ранее этот спектакль попал в число номинантов на высшую театральную премию страны «Золотая маска». Однако позже стало известно, что в Москву его не повезут «по техническим причинам», а жюри посмотреть постановку приедет в Петербург.
В прошлом сезоне спектакль Бориса Павловича «Юдифь», номинированный на «Золотую Маску», также не смогли показать в Москве. Постановка, выпущенная еще в 2021 году по пьесе Владимира Клименко, игралась на украинском языке актрисой-носителем языка Катериной Таран.
Спектакль «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» поставлен по мотивам романа Лоренса Стерна о самом несчастном на свете человеке, полного абсурдного британского юмора. Главную роль играет Александр Новиков.