Борис Павлович представит в Театре Ленсовета спектакль по роману XVIII века

Английский автор и священник Лоренс Стерн написал роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» в XVIII веке, но опередил свое время: если бы текст был написан в ХХ веке, он мог бы называться антироманом, «потоком сознания», романом постмодерна и мог бы составить конкуренцию Джойсу и Прусту. Роман считается одним из важнейших текстов европейской культуры, но имеет небольшую сценическую историю. В февраля 2014 года театральная адаптация романа была представлена английской публике, а спектакль Павловича — первая постановка в России.



Театр им. Ленсовета продолжает ироническую интонацию романа в своём пресс-релизе: «В середине XVIII века никому не известный провинциальный священник из Йорка опубликовал книгу, изменившую мировую литературу, — говорится в анонсе. — Современники такого не ожидали. Им и в голову не могли прийти такие слова, как «антироман» или «поток сознания». Не ожидал этого и сам Лоренс Стерн. Просто ему было грустно, и он сочинил самого несчастного человека на свете — Тристрама Шенди. Книга, само собой, получилась одной из самых весёлых на свете. <…> Спектакль Бориса Павловича продолжает безумный аттракцион Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Впрочем, кажется, музыку XVIII века написал композитор Роман Столяр».

