Борис Павлович представит в Театре Ленсовета спектакль по роману XVIII века

7 и 8 мая в Театре им. Ленсовета пройдет премьера спектакля Бориса Павловича «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». В основе спектакля — одноименный роман английского писателя Лоренса Стерна.
Английский автор и священник Лоренс Стерн написал роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» в XVIII веке, но опередил свое время: если бы текст был написан в ХХ веке, он мог бы называться антироманом, «потоком сознания», романом постмодерна и мог бы составить конкуренцию Джойсу и Прусту. Роман считается одним из важнейших текстов европейской культуры, но имеет небольшую сценическую историю. В февраля 2014 года театральная адаптация романа была представлена английской публике, а спектакль Павловича — первая постановка в России.
Театр им. Ленсовета продолжает ироническую интонацию романа в своём пресс-релизе: «В середине XVIII века никому не известный провинциальный священник из Йорка опубликовал книгу, изменившую мировую литературу, — говорится в анонсе. — Современники такого не ожидали. Им и в голову не могли прийти такие слова, как «антироман» или «поток сознания». Не ожидал этого и сам Лоренс Стерн. Просто ему было грустно, и он сочинил самого несчастного человека на свете — Тристрама Шенди. Книга, само собой, получилась одной из самых весёлых на свете. <…> Спектакль Бориса Павловича продолжает безумный аттракцион Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Впрочем, кажется, музыку XVIII века написал композитор Роман Столяр».
К выпуску спектакля Театр им. Ленсовета подготовил тизер. Борис Павлович в нем говорит о первоисточнике своего спектакля «Наверное, это самая странная книга мировой литературы. Шкловский сказал про неё: «Это книга о том, как величественен человек даже в своих поражениях». Красивая мысль».
В спектакле заняты артисты Театра им. Ленсовета Александр Новиков, Наталья Шамина, Роман Кочержевский, Ольга Муравицкая, Анна Гольдфельд и приглашенный артист ТЮЗа и Социально-художественного театра Федор Федотов.
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Фото Юлии Смелкиной