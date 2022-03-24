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На «Золотой Маске» отменяют уже четвертый спектакль из Петербурга. «Юдифь» шла на украинском языке

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На фестивале «Золотая маска» в Москве не будет сыгран спектакль-номинант «Юдифь» петербургского фонда Alma Mater в постановке режиссера Бориса Павловича. Информация об этом была опубликована 23 марта на официальном сайте премии без пояснений.

Петербургский зритель мог посмотреть «Юдифь» в «Доме Радио», фактически это был моноспектакль по пьесе Клима в исполнении актрисы украинского происхождения Катерины Таран, который она играла почти целиком на родном языке.

Ранее 15 марта было объявлено о том, что в Москву не поедет спектакль-номинант «Дания тюрьма» Санкт-Петербургского Камерного театра Малыщицкого — отмену на фестивале объяснили «организационными причинами». А еще до того, 11 марта, сообщили, что в Москве не покажут мюзикл «Мисс Сайгон» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии в постановке Корнелиуса Балтуса. Кроме того, по данным журнала «Театр», 27 февраля после публичных пацифистских высказываний режиссера и художника Максима Исаева на сцене Театра на Таганке был отменен второй показ спектакля петербургского театра Karlsson Haus «Сказка о золотом петушке».

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Комментарии (3)

Opioman
Простите, это мы вроде как боремся с нацизмом запрещая чужие языки?
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