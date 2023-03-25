Как возобновить дружбу после ссоры на почве политики?

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Можно ли восстановить отношения с одноклассниками? Как быть, если вы поссорились с другом? Что делать, если перестали общаться с близкими на фоне известных политических событий? «Фонтанка» узнала у психологов.



Снова стать друзьями после долгого перерыва в общении нелегко. «Когда мы расстаемся надолго — неважно, по какой причине, — то начинаем жить собственную жизнь отдельно друг от друга. У нас уже нет какой-то совместности, мы не видим, как живет, развивается, меняется когда-то близкий нам человек. Мы и сами в это время меняемся, — отмечает семейный психолог Виктория Иванова. — Нормально, если [при встрече] мы новые уже нет так интересны друг другу, как раньше».



Если приятели прекратили общение на фоне ссоры, выстроить новые позитивные отношения сложнее. «Это всегда про то, что задета наша уязвимость, какое-то слабое место, которое совершенно не хочется никому показывать», — продолжает эксперт.



Главное — ответить на вопрос: зачем? Вы не случайно прекратили общение в прошлом, неспроста не пытались связаться с человеком всё это время и недаром хотите восстановить отношения сейчас.

«Если причина выглядит, как «я хочу убедиться, что во всем был прав и общение прекратилось не по моей вине», «я хочу вернуть всё, как было прежде, не вдаваясь в причины возникших сложностей», «я сильно обижен и хочу получить извинения» и тому подобное, — затею лучше оставить», — подчеркивает психоаналитик, преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа Александр Кравцов.



Возобновлять прерванные отношения нужно, только если вы понимаете их реальную важность и ценность для вас. То есть если ради общения с человеком готовы пожертвовать собственными эгоистическими интересами, продолжает эксперт.

Писать или звонить — неважно. Главное, чтобы комфортно было вам У всех типов общения — переписки, звонков, личных встреч — есть свои преимущества, но в самом начале взаимодействия это неважно. Выбирайте такой способ связи, который на ваш взгляд будет комфортным для обоих.

Если раньше общение было преимущественно виртуальным — уместно использовать текстовые сообщения, если личным — лучше всего позвонить, продолжает Александр Кравцов: «Телефонный звонок, с одной стороны, создает достаточно интимную атмосферу и позволяет услышать чувства собеседника в интонациях голоса, а с другой — сохраняет необходимую дистанцию, в отличие, скажем, от попытки любой ценой встретиться лично».



Ни в коем случае не обвиняйте собеседника Поскольку инициатор общения — вы, давление на чувство вины собеседника (даже в завуалированной форме) точно не поможет наладить контакт.

Хотите показать, что вам не хватало приятеля? Не говорите: «Из-за твоего молчания мне было очень плохо» и уж тем более «Ты сам виноват в том, что мы так долго не общались». «Вместо этого лучше поделиться своими переживаниями в нейтральном ключе: «Мне очень жаль, что мы так давно не общались» или «Я рад, что мы снова можем разговаривать друг с другом»», — иллюстрирует Александр Кравцов.



Такими фразами вы продемонстрируете, что вам было грустно, но при этом не упрекнете собеседника, и он сможет откликнуться, объясняет психолог Артем Химич.

Лучшие темы для разговора — теплые воспоминания и общие увлечения Если не знаете, о чем говорить с собеседником, попробуйте поинтересоваться обстоятельствами его жизни. Спросите, чем он сейчас занимается, кем работает, общается ли с общими знакомыми.

Наладить общение поможет и совместное занятие тем, чем вы оба увлекаетесь. Если нравится супергеройское кино, сходите на новый фильм. Если получаете кайф от одной и той же музыки, отправьтесь на концерт. «Помимо того, что вы разделите эмоции, у вас останутся общие воспоминания — как вы вместе ходили на мероприятие, а потом его обсуждали», — советует Артем Химич.



Еще одна идея — воспоминания о совместном прошлом. Важно, чтобы они вызывали приятные эмоции у обоих. «Как ни странно, совместный просмотр старых фотографий может как наладить общение, так и внести раздор — это занятие может напоминать человеку об обстоятельствах вашей размолвки», — отмечает Александр Кравцов.



Именно благодаря общим воспоминаниям такими теплыми зачастую оказываются встречи одноклассников. В подобных мероприятиях уже 40 лет участвует семейный психолог Виктория Иванова. «За десятки этих чудесных встреч подружились даже те, кто в школе не дружил, — говорит она. — У нас разный социальный уровень, разные судьбы, но есть то, что делает это всё неважным. Мы вспоминаем любимых учителей, кого-то из них уже нет. Вспоминаем смешные и не очень истории».

Поймите, как часто комфортно общаться вам обоим

Если у вас есть стойкое желание продолжить общение, важно понять, хочет ли этого второй человек. Психолог Артем Химич советует обсудить, почему сократилась частота вашего общения, является ли это следствием внешних факторов (свадьбы, новых отношений, рождения ребенка) или внутренних (нежелание приятеля общаться), хотите ли вы оба возобновить дружбу и сколько времени готовы на это тратить.

«Нужно, чтобы каждый из участников контакта знал, во-первых, свои нормы, а во-вторых, нормы партнера, — объясняет эксперт. — Можно контактировать хоть каждый день, но если это контакт не того качества для обоих или для одного в паре, то удовлетворения это не принесет. Возможно, будет комфортнее встречаться, проводить вместе несколько часов или весь день, но делать это не чаще раза в две недели или раза в месяц».



Будьте готовы, что человек может не ответить вам взаимностью Если попытка наладить общение провалилась и человек не вышел на контакт, не стоит сразу опускать руки. Предложите созвониться или списаться через какое-то время — на другой неделе или в другом месяце. Не получится снова — прямо спросите у собеседника, в чем дело.

«Если человек говорит, что никогда и ни при каких обстоятельствах больше не хочет общаться, к этому стоит отнестись с уважением. В конце концов, лучше сохранить в душе теплые воспоминания об этих отношениях, чем отравлять их новыми обидами, — отмечает Александр Кравцов. — Если же всё не так категорично, то попытку вполне можно повторить. При этом стоит избегать фраз, которые могут звучать эгоистически, таких как: «Я соскучился» или «Почему ты обо мне забыл?». Лучше поинтересоваться, как у собеседника дела или прямо сказать, что вы хотите поговорить, а заодно спросить, хочет ли и он этого же».



Общение прекратилось, потому что поссорились? Не делайте вид, что ничего не было Как ни в чем не бывало начать беседу с человеком, с которым вы перестали общаться из-за ссоры, — точно не лучшее решение. Скорее всего, так вы только раните его чувства.

«Вполне уместно спросить собеседника, готов ли он обсуждать произошедшее, и поделиться сожалениями относительно прекращения общения. Это даст ему почувствовать, что вы уважаете его границы и стремитесь к восстановлению теплого дружеского общения», — рекомендует Александр Кравцов.

Эксперт также советует не прибегать к формулировкам вроде «если ты обижен, то прости», «я, конечно, извиняюсь, но и ты не прав», «не знаю, что случилось, но давай не будем ссориться». «Это не принесет желаемого результата. Ваш собеседник почувствует себя непонятым, а свои чувства обесцененными», — объясняет он.



Не стоит извиняться ради «галочки». Но если вы искренне чувствуете вину перед собеседником, единственный выход — попросить прощения и предложить какую-то работу над ошибками, обратить внимание, что ссора не прошла для вас бесследно, уверен психолог Артем Химич.

Если общение прекратилось на фоне военного конфликта, помните о вечных ценностях Отношения между друзьями и родственниками, которые находятся по разные стороны военного конфликта, — всегда деликатная тема. Но важно понять: в основе любого конфликта лежат эмоции, а на физическом и ценностном уровне люди проживают их одинаково.

«Сначала мы можем сжаться, согнуться, нагнуться, присесть… что угодно. Зависит от конкретной эмоции, — объясняет Виктория Иванова. — За первичными, реактивными, эмоциями следуют вторичные, они как раз про ценности. Это злость, негодование, тревога. О чем они у разных сторон конфликта? Об одном и том же! О страхе за свою жизнь, жизнь и здоровье своих родных и близких».



Разница в том, что эти эмоции мотивируют нас к разным действиям: поддержке происходящего или отрицанию, бегству из зоны конфликта или эмиграции. «В каждой этой эмоции какая-то наша уязвимость. Каждый из нас в чем-то слаб. Да, надо признать, что действия мы совершаем разные, и то, что делают одни, не нравится другим», — продолжает эксперт.



Строя отношения с близкими по ту сторону конфликта, Виктория Иванова рекомендует помнить: самое ценное для всех нас — это семья, любовь, дружба, отношения. Именно на этом нужно концентрироваться во время разговора, а не на различиях.

Если вы сами чувствуете, что некоторые политические темы для вас трудно обсуждать и вы не готовы сталкиваться с альтернативной точкой зрения, — отложите разговор. «Нужно быть готовым к возможным обвинениям и агрессии в свой адрес и не пытаться парировать это словами в духе: «Я вне политики» или «Я об этом ничего не знаю, всё не так однозначно», — добавляет Александр Кравцов. — Если для вас важны эти отношения, то будьте готовы принять все чувства собеседника, какими бы они ни были. Даже если его слова будут звучать обидно и болезненно, казаться несправедливыми, важно помнить, что человек, столкнувшийся с ужасами войны, испытывает тяжелейшие переживания. И близкие, друзья и родственники — как раз те люди, которые помогают с подобным состоянием справиться».



Подводим итоги. Несколько практичных идей, которые помогут вам сделать первый шаг Найти старую совместную фотографию, которая у вас обоих вызовет теплые чувства, и отправить ее в мессенджере.

Позвонить и поздравить собеседника с важной датой: днем рождения, днем свадьбы, рождением ребенка.

Отправить близкому поздравительную открытку или гифку.

Поделиться милым видео с котиком или мемом в соцсетях.

Позвать знакомого на концерт группы, которая нравится вам обоим.

Вместе посмотреть фильм-новинку по видеосвязи.

Сразиться в компьютерную игру онлайн.

Создать чат выпускников в мессенджере.

Напомнить другу общую шутку из прошлого.

Предложить пройти шуточный тест (например, наши 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!) или Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру