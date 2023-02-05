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    Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

    Спорим, даже песню про пять минут вы помните не так?

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    Нам кажется, что мы знаем известные цитаты наизусть, но на деле это не всегда так
    Нам кажется, что мы знаем известные цитаты наизусть, но на деле это не всегда такСкриншот: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», творческое объединение «Луч», 1967 год
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    Удивительная штука — мозг. То он отсеивает лишнюю информацию, чтобы мы не забивали себе голову всякой ерундой, то подкинет нам дежавю, то заставит напевать одну и ту же песню весь вечер. А иногда он дарит нам ложные воспоминания. Если они появились у одного-единственного человека, то у врачей для такого явления не самые радостные объяснения — от последствий черепно-мозговой травмы до абсцессов и опухолей в мозгу. Когда же ложные воспоминания становятся массовыми, это называют эффектом Манделы. И от него никто не застрахован. Думаете, вас не коснулись массовые ложные воспоминания? А вот вам 10 примеров — эти фразы многие помнят совсем не так, как они звучали на самом деле. Найдете верный вариант?

    Покатай меня, большая черепаха!

    Покатай меня, большая черепаха!

    Продолжите фразу: «Чей туфля?»

    Продолжите фразу: «Чей туфля?»

    Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

    Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

    Я устал, я ухожу.

    Я устал, я ухожу.

    Ну и рожа у тебя, Шарапов!

    Ну и рожа у тебя, Шарапов!

    Ну ты, это, заходи, если что.

    Ну ты, это, заходи, если что.

    Нам песня строить и жить помогает.

    Нам песня строить и жить помогает.

    Люк, я твой отец.

    Люк, я твой отец.

    Пять минут, пять минут — это много или мало?

    Пять минут, пять минут — это много или мало?

    Ну и наконец, в какие края зовет голос из прекрасного далёка?

    Ну и наконец, в какие края зовет голос из прекрасного далёка?
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    Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

    Вы запомнили эти фразы такими же, какими их помнят все.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

    Иногда вы очень внимательны, но это случается нечасто.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

    У вас почти идеальная внимательность и память.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

    Феноменально! Таких, как вы, один на миллион.

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    Нам кажется, что мы знаем известные цитаты наизусть, но на деле это не всегда так
    Нам кажется, что мы знаем известные цитаты наизусть, но на деле это не всегда такСкриншот: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», творческое объединение «Луч», 1967 год

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