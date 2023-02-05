Удивительная штука — мозг. То он отсеивает лишнюю информацию, чтобы мы не забивали себе голову всякой ерундой, то подкинет нам дежавю, то заставит напевать одну и ту же песню весь вечер. А иногда он дарит нам ложные воспоминания. Если они появились у одного-единственного человека, то у врачей для такого явления не самые радостные объяснения — от последствий черепно-мозговой травмы до абсцессов и опухолей в мозгу. Когда же ложные воспоминания становятся массовыми, это называют эффектом Манделы. И от него никто не застрахован. Думаете, вас не коснулись массовые ложные воспоминания? А вот вам 10 примеров — эти фразы многие помнят совсем не так, как они звучали на самом деле. Найдете верный вариант?
Покатай меня, большая черепаха!
Продолжите фразу: «Чей туфля?»
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Я устал, я ухожу.
Ну и рожа у тебя, Шарапов!
Ну ты, это, заходи, если что.
Нам песня строить и жить помогает.
Люк, я твой отец.
Пять минут, пять минут — это много или мало?
Ну и наконец, в какие края зовет голос из прекрасного далёка?
Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)
Вы запомнили эти фразы такими же, какими их помнят все.
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Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)
Иногда вы очень внимательны, но это случается нечасто.
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Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)
У вас почти идеальная внимательность и память.
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Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)
Феноменально! Таких, как вы, один на миллион.