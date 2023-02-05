Тест: 10 известных фраз, которые все запомнили неправильно (и вы тоже!)

Нам кажется, что мы знаем известные цитаты наизусть, но на деле это не всегда так

Скриншот: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», творческое объединение «Луч», 1967 год