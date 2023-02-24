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    Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру

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    1 комментарий
    Всегда смотрите кино до финальных титров? Тогда в этом тесте для вас не будет ничего сложного!
    Всегда смотрите кино до финальных титров? Тогда в этом тесте для вас не будет ничего сложного!Фото: Виктор Старцев / NGS55.RU
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    Мы отправили самого отважного корреспондента посмотреть 10 популярных фильмов, чтобы он выбрал в них последние кадры. (А ведь он мог просто перемотать до финальных титров!) С одной стороны, кажется, что в этих заданиях нет ничего сложного. Но проверьте, окажутся ли они вам по зубам.

    По традиции начнем с самых простых заданий.

    По традиции начнем с самых простых заданий.

    Вам знакомы все эти люди?

    Вам знакомы все эти люди?

    Где вы могли видеть эту парочку?

    Где вы могли видеть эту парочку?

    А этот квартет легкоатлетов вам знаком?

    А этот квартет легкоатлетов вам знаком?

    Этого пирата вы без проблем узнаете. Но из какого фильма этот кадр?

    Этого пирата вы без проблем узнаете. Но из какого фильма этот кадр?

    Если присмотреться к этому кадру внимательно, вы без труда угадаете фильм, в котором он был.

    Если присмотреться к этому кадру внимательно, вы без труда угадаете фильм, в котором он был.

    Эта сцена наверняка знакома многим. Если не всем.

    Эта сцена наверняка знакома многим. Если не всем.

    А эта дорога вам знакома?

    А эта дорога вам знакома?

    Подсказка: однажды этот фильм взял премию «Оскар».

    Подсказка: однажды этот фильм взял премию «Оскар».

    Животными этот тест начинался, животными и заканчивается. Кликайте вариант ответа, который вам кажется правильным, и идем узнавать результаты.

    Животными этот тест начинался, животными и заканчивается. Кликайте вариант ответа, который вам кажется правильным, и идем узнавать результаты.
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру

    А кто это тут такой нетерпеливый, что никогда не смотрит фильмы до конца?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру

    Надеемся, здесь была парочка фильмов, которые вам захочется пересмотреть

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру

    Почти идеально, но никогда не будет лишним освежить в памяти известные фильмы

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру

    Терпения вам не занимать!

    Поделитесь результатом

    Всегда смотрите кино до финальных титров? Тогда в этом тесте для вас не будет ничего сложного!
    Всегда смотрите кино до финальных титров? Тогда в этом тесте для вас не будет ничего сложного!Фото: Виктор Старцев / NGS55.RU

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