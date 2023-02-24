Мы отправили самого отважного корреспондента посмотреть 10 популярных фильмов, чтобы он выбрал в них последние кадры. (А ведь он мог просто перемотать до финальных титров!) С одной стороны, кажется, что в этих заданиях нет ничего сложного. Но проверьте, окажутся ли они вам по зубам.
По традиции начнем с самых простых заданий.
Вам знакомы все эти люди?
Где вы могли видеть эту парочку?
А этот квартет легкоатлетов вам знаком?
Этого пирата вы без проблем узнаете. Но из какого фильма этот кадр?
Если присмотреться к этому кадру внимательно, вы без труда угадаете фильм, в котором он был.
Эта сцена наверняка знакома многим. Если не всем.
А эта дорога вам знакома?
Подсказка: однажды этот фильм взял премию «Оскар».
Животными этот тест начинался, животными и заканчивается. Кликайте вариант ответа, который вам кажется правильным, и идем узнавать результаты.
Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру
А кто это тут такой нетерпеливый, что никогда не смотрит фильмы до конца?
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Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру
Надеемся, здесь была парочка фильмов, которые вам захочется пересмотреть
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Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру
Почти идеально, но никогда не будет лишним освежить в памяти известные фильмы
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Тест для самых терпеливых: угадай известный фильм по последнему кадру
Терпения вам не занимать!