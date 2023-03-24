Суд в Москве обязал IMAX вернуться в Россию

Суд в Москве обязал компанию IMAX продолжить исполнение договоров с российскими сетями кинотеатров. За каждый день неисполнения суд будет взыскивать неустойку в размере 200 тысяч рублей. Об этом 24 марта пишет «Коммерсантъ».



По словам главы объединённой сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, компанию IMAX принуждают к обслуживанию своего оборудования, что прописано в договоре. Он отметил, что помимо зарубежных картин в IMAX есть и российские фильмы. Компания IMAX в одностороннем порядке не позволяет правообладателю давать ключи на свой формат, таким образом, на оборудовании можно показывать кино, но только не в формате IMAX.

