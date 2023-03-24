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    Суд в Москве обязал IMAX вернуться в Россию

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    Суд в Москве обязал компанию IMAX продолжить исполнение договоров с российскими сетями кинотеатров. За каждый день неисполнения суд будет взыскивать неустойку в размере 200 тысяч рублей. Об этом 24 марта пишет «Коммерсантъ».

    По словам главы объединённой сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, компанию IMAX принуждают к обслуживанию своего оборудования, что прописано в договоре. Он отметил, что помимо зарубежных картин в IMAX есть и российские фильмы. Компания IMAX в одностороннем порядке не позволяет правообладателю давать ключи на свой формат, таким образом, на оборудовании можно показывать кино, но только не в формате IMAX.

    Кинокритик Дмитрий Соколов считает, что даже в том случае, если IMAX вернётся, для отечественной киноиндустрии это мало что изменит, поскольку этот формат рассчитан на определённый тип фильмов — на блокбастеры. Под этот формат нет контента, отметил Соколов.

    Комания IMAX ушла из России в прошлом году. Ответственное за регион руководство переехало из Москвы в Лондон.

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