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    Экономика и санкции

    Корпорация IMAX, без которой не обходятся современные кинотеатры, ушла из России — и уже давно

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    Корпорация IMAX полностью свернула бизнес в России. Ответственное за регион руководство из Москвы переехало в Лондон.

    О том, что IMAX больше в России не работает, стало известно 23 июля от представителя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева. Он заявил, что это уже давнее событие, на самом деле IMAX закрыла бизнес в стране 31 мая.

    Никаких заявлений корпорация не делала, сотрудников сократили по соглашению сторон, руководство уехало из Москвы.

    IMAX — это кинематографическая система, которая лежит в основе устройства сотен кинотеатров по всему миру.

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