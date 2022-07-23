Корпорация IMAX, без которой не обходятся современные кинотеатры, ушла из России — и уже давно

Корпорация IMAX полностью свернула бизнес в России. Ответственное за регион руководство из Москвы переехало в Лондон.

О том, что IMAX больше в России не работает, стало известно 23 июля от представителя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева. Он заявил, что это уже давнее событие, на самом деле IMAX закрыла бизнес в стране 31 мая.

Никаких заявлений корпорация не делала, сотрудников сократили по соглашению сторон, руководство уехало из Москвы.