    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    В ДТП с полицейской машиной на Ленинском пострадали два сотрудника ППС и водитель KIA

    2307
    1 комментарий

    Стали известны подробности аварии с машиной полиции, которая произошла поздним вечером 23 марта в Красносельском районе Петербурга. Трех человек госпитализировали с травмами.

    В 23:49 на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта столкнулись Hyunsai Solaris патрульно-постовой службы полиции и автомобиль KIA Cerato под управлением 23-летнего жителя Кировского района. Полицейские ехали на красный с включенными свето-звуковыми сигналами, сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В результате ДТП пострадали сотрудники ППС 30 и 43 лет и водитель «КИА». Всех троих госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту аварии ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТП в ПетербургеДТПДТП с полицейской машиной
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close