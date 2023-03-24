В ДТП с полицейской машиной на Ленинском пострадали два сотрудника ППС и водитель KIA

Стали известны подробности аварии с машиной полиции, которая произошла поздним вечером 23 марта в Красносельском районе Петербурга. Трех человек госпитализировали с травмами.



В 23:49 на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта столкнулись Hyunsai Solaris патрульно-постовой службы полиции и автомобиль KIA Cerato под управлением 23-летнего жителя Кировского района. Полицейские ехали на красный с включенными свето-звуковыми сигналами, сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали сотрудники ППС 30 и 43 лет и водитель «КИА». Всех троих госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту аварии ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.