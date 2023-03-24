«Бильярд» на Ленинском: легковушка выбила на газон автомобиль полиции

Второй за сутки автомобиль полиции попал в аварию в Красносельском районе в ночь на 24 марта. О случившемся сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Столкновение произошло на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара. Как рассказывает Татьяна, полицейские ехали по выделенной полосе в сторону залива с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. «Прилетело в левый бок с Брестского. Улетели на газон», — добавляет она в комментариях.
«Фонтанка» сообщала, что около семи часов вечера в центре Петербурга с полицейским спецтранспортом не разминулся «Солярис». Наряд спешил на вызов о хищении телефона.