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    «Бильярд» на Ленинском: легковушка выбила на газон автомобиль полиции

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    Второй за сутки автомобиль полиции попал в аварию в Красносельском районе в ночь на 24 марта. О случившемся сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Столкновение произошло на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара. Как рассказывает Татьяна, полицейские ехали по выделенной полосе в сторону залива с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. «Прилетело в левый бок с Брестского. Улетели на газон», — добавляет она в комментариях.

    «Фонтанка» сообщала, что около семи часов вечера в центре Петербурга с полицейским спецтранспортом не разминулся «Солярис». Наряд спешил на вызов о хищении телефона.

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