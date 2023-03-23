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    Спешившие на помощь девушке полицейские попали в ДТП у площади Восстания

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в центре Петербурга, одним из участников которой стал спецтранспорт полиции. Сирены и мигалки не спасли его у площади Восстания.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, столкновение с «Хёндэ Солярис» произошло на пересечении Лиговского и Невского проспектов незадолго до семи часов вечера 23 марта. По данным ведомства, служебный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маяками и со звуковым сопровождением.

    Его ждали на Садовой улице, 28, откуда в полицию Центрального района поступила заявка о хищении телефона у несовершеннолетней.

    «На место заявки был направлен другой наряд полиции. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в МВД.

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